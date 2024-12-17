الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إصابة 12 شخصا بالاختناق في اندلاع حريق داخل مستشفى الصدر بقنا

حريق، فيتو
حريق، فيتو

اندلع حريق بإحدى الغرف بمستشفى الصدر، بمحافظة قنا، وسرعان ما انتشر داخل المستشفى، مما أدى إلى إصابة 12 شخصا إلى الاختناق وتم نقلهم إلى مستشفى قنا العام لتلقى الرعاية الصحية. 

 

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، منذ قليل إخطارا مفاده اندلاع حريق بأحد غرف المرضى بالمستشفى ما أدى إلى اندلاع الحريق.

 

تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق لمنع امتداده إلى الغرف المجاورة.

 

كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى قنا العام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظة قنا مستشفي الصدر قنا

مواد متعلقة

محافظ دمياط يتفقد خدمات المبادرة الرئاسية "بداية" بقرية العطوى

إزالة 4 حالات تعد بالبناء على أرض زراعية في قنا

فريق المعامل المركزية بوزارة الصحة يتفقد عددًا من المستشفيات فى قنا

بعد خروج عربة وجرار عن القضبان، العناية الإلهية تنقذ ركاب قطار في قنا (صور)

الأكثر قراءة

قائد الجيش الأوغندي يهدد بشن حرب على السودان واحتلال الخرطوم

وزير التموين يكشف شرطا أساسيا قبل التحول إلى الدعم النقدي

نتنياهو يوجه رسالة مستفزة من قمة جبل الشيخ السوري (صور)

روسيا تعلن حالة الطوارئ في هذه المدينة

الخارجية الروسية تكشف الجهة المتورطة فى نشر خبر اغتيال بشار الأسد

إصابة 12 شخصا بالاختناق في اندلاع حريق داخل مستشفى الصدر بقنا

خريطة سقوط الأمطار الغزيرة الأيام المقبلة

لمن صوت محمد صلاح وحسام حسن للاعب الأفضل في العالم؟

منوعات

المزيد

الاتحاد الأوروبي يعلن إطلاق مئات الأقمار لتزويد الأرض بالإنترنت

السعودية تطور خرسانة صديقة للبيئة من نوى التمر وقشور القهوة

روسيا تعلن حالة الطوارئ في هذه المدينة

على طريقة "البحث عن فضيحة"، خطف مدرس وإجباره على الزواج تحت تهديد السلاح (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024

خطوات الاستعلام عن أسماء المستفيدين من معاش تكافل وكرامة لعام 2025

1624 جنيهًا لهذا العيار، تراجع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 17-12-2024

سعر الأرز اليوم الثلاثاء 17-12-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

فينيسيوس يعانق الذهب، جوائز الأفضل 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هي شروط التوبة؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يجيب

تفسير حلم الأرض الخضراء في المنام وعلاقته بالسعادة والاستقرار العاطفي

عالم أزهري يوضح فوائد الرقية الشرعية، ومتى تكون سببًا في علاج الأمراض؟

المزيد
الجريدة الرسمية