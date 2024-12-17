اسم مفاجئ، تعرف على أكثر اللاعبين استفادة من تمريرات محمد صلاح الحاسمة

وصل النجم المصري، محمد صلاح، لاعب ليفربول، إلى 100 تمريرة حاسمة مع ليفربول في جميع المسابقات بعد مباراة فولهام الأخيرة بالدوري.

وكشف ليفربول عن اللاعبين الذين استفادوا من تمريرات الفرعون المصري السحرية على مدار مشواره مع ليفربول.

وظهر السنغالي ساديو ماني، لاعب ليفربول السابق، ليكون الأكثر استفادة من تمريرات صلاح برصيد 17 تمريرة حاسمة وهو أمر قد يبدو مفاجئا للبعض في ظل الحديث المستمر عن وجود خلافات وغيرة بين صلاح وماني خلال فترة تواجد الجناح السنغالي في ليفربول.

ويأتي روبرتو فيرمينو في المركز الثاني وحصل على 14 تمريرة حاسمة من صلاح ثم جاكبو 8 تمريرات.

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن تطورات لافتة بشأن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول الإنجليزي، حيث ينتهي عقد النجم المصري مع الريدز بنهاية الموسم الجاري، دون توصل الطرفين إلى اتفاق حتى الآن من أجل تجديد هذا العقد.

ليفربول يعرض تجديد عقد محمد صلاح بعرض مثير

حسب صحيفة "ماركا"، فإن محمد صلاح تلقى مؤخرًا عرضًا جديدًا للتجديد مع ليفربول، وهو العرض الذي يتضمن العديد من الإغراءات المالية الكبيرة؛ إذ حدث تحول في موقف النادي الذي كان لديه تحفظات في الفترة الماضية في ملف تمديد عقد النجم المصري بسبب تقدمه في السن.

وأشار المصدر إلى أن صلاح في طريقه لقبول عرض ليفربول الجديد، والبقاء في "أنفيلد" لعامين قادمين على الأقل، مع تأجيل حسم فكرة اللعب في دوري روشن السعودي لمرحلة مقبلة، إذ يمنح النجم المصري الأولوية لمواصلة كتابة التاريخ وصناعة الإنجازات بصحبة الفريق الإنجليزي.

تصريحات محمد صلاح المثيرة

ورغم تصريحاته المثيرة للجدل مؤخرًا في أكثر من مناسبة، والتي ألمح خلالها لقرب رحيله بنهاية هذا الموسم، إلا أن الأمور انقلبت رأسًا على عقب في الوقت الراهن، حيث بات صلاح قريبًا للغاية من التجديد بعد تلقيه عرضًا يلبي طموحاته المالية.

وتوقع المصدر إعلان تمديد عقد محمد صلاح بصورة رسمية مع ليفربول قبل نهاية العام الجاري، ليسدل النجم المصري الستار على ملف تمديد عقده الذي حاز على اهتمام إعلامي كبير في الأشهر الأخيرة.

يستعد ليفربول للإعلان خلال وقت قريب، عن تجديد عقد محمد صلاح بصورة رسمية في خطوة تهدف إلى تعزيز الحالة المعنوية الإيجابية بين صفوف النادي والجماهير، بما يضمن المنافسة بقوة على مختلف الألقاب المحلية والأوروبية.

ويقدم ليفربول عروضًا مميزة في الموسم الحالي؛ إذ يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد (36) نقطة، فيما يتربع على القمة في مرحلة الدوري من مسابقة دوري أبطال أوروبا برصيد (18) نقطة، من 6 انتصارات متتالية.

أرقام محمد صلاح مع ليفربول

وخاض محمد صلاح مع ليفربول في الموسم الحالي (23) مواجهة عبر مختلف المنافسات، أحرز خلالها (16) هدفًا، مع تقديم (13) تمريرة حاسمة، بإجمالي (1883) دقيقة لعب.

فان دايك وأرنولد في حسابات ليفربول للتجديد

ومع انتهاء أزمة صلاح، سيكون ليفربول على موعد مع تجديد عقود نجمين آخرين هما فيرجيل فان دايك، وألكسندر أرنولد، من أجل مواصلة الاعتماد عليهم وتفادي رحيلهم الذي سيترك فراغًا كبيرًا في تشكيلة العملاق الإنجليزي.

ويدين ليفربول بالفضل في تألقه هذا الموسم، إلى محمد صلاح الذي يقدم موسمًا مثاليًّا يتصدر من خلاله ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 13 هدفًا بالشراكة مع العملاق النرويجي إيرلينغ هالاند.

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