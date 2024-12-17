الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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محافظات

إزالة 4 حالات تعد بالبناء على أرض زراعية في قنا

إزالة 4 حالات تعد
إزالة 4 حالات تعد بالبناء على أرض زراعية، فيتو

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي برئاسة أشرف أنور رئيس المدينة، تنفيذ حملات إزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، حيث تم تنفيذ 4 حالات إزالة فورية بناء مخالفا للقانون بناحية الدومة ونجع عمران والقمانة بزمام قروى الغربى  بهجورة وبحضور مصطفى عمران رئيس مجلس قروى الغربى بهجورة وبمعدات الوحدة القروية، تمت الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

وأوضح بيومى عبد الباسط مدير العلاقات العامة والاعلام لمركز ومدينة نجع حمادي أنه تم تنفيذ 4 حالات إزالة فورية على ارض زراعية علي مساحة 265 مترا تقريبا وبارتفاعات مختلفة تتراوح ما بين المتر إلى المترين ونصف بناء على أرض زراعية  عبارة عن أسوار من الطوب الابيض البلوك ومونة الأسمنت وبناحية الدومة ونجع عمران والقمانة بزمام الوحدة المحلية لقرية الغربى  بهجورة، وتمت الإزالة وأخذ تعهد على المواطن بعدم تكرار هذه المخالفة القانونية وعودة الارض الزراعية الى طبيعتها.

وقال الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا  إنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، مشددًا على رؤساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين، وفرض هيبة الدولة.

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الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى قنا محافظ قنا نجع حمادي

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