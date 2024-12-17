مسعود بزشكيان رئيس إيران يزور مصر خلال ساعات

تستضيف القاهرة الخميس المقبل قمة منظمة الدول الثمانى الإسلامية للتعاون الاقتصادي D8 فى نسختها الحادية عشرة التى ستناقش سبل مواجهة المتغيرات العالمية الاقتصادية والسياسية المتلاحقة.

وتترأس مصر النسخة الحالية من القمة حيث تولت رئاسة المجموعة في مايو الماضي، وتستمر في قيادة أعمالها حتى نهاية العام المقبل.

ومن المقرر أن تعقد القمة على المستوى الرئاسى، حيث يحضر رؤساء الدول الأعضاء الـ8، بما فيها مصر، وهي: تركيا، وبنجلاديش، وإيران، وإندونيسيا، وماليزيا، ونيجيريا، وباكستان.

وأشارت عدد من التقارير إلى حضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وكذلك الرئيس الإيرانى مسعود بزشكيان، فضلا عن حضور نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية.

قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية فى القاهرة

ومن المتوقع أن تعقد عدة قمم ولقاءات ثنائية على هامش انعقاد قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية فى القاهرة، سواء على مستوى الرؤساء أو الوفود المشاركة فى المؤتمر.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي إن رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان ووزير الخارجية عباس عراقجي سيتوجهان إلى مصر للمشاركة في اجتماع منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي( D8) في القاهرة.

وقال بقائي: إن وزير الخارجية سيتوجه إلى القاهرة، مساء اليوم الثلاثاء للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الاقتصادي.

وبحسب قوله فإن اجتماع وزراء خارجية ثماني دول إسلامية نامية وهي إيران وتركيا ومصر وباكستان وإندونيسيا ونيجيريا وماليزيا وبنجلاديش سيعقد غدًا الأربعاء ليقعد اجتماع رؤساء هذه المنظمة بعد غد الخميس لوضع اللمسات الأخيرة على وثائق اجتماع القمة.

وأضاف أن الاجتماع الحادي عشر لرؤساء هذه المنظمة سيعقد يوم الخميس ويشارك فيه الرئيس بزشكيان.

وتابع الاستثمار في الشباب ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: تشكيل اقتصاد للمستقبل تم تحديده كموضوع رئيسي لهذا الاجتماع

كما أشار إلى ضرورة استغلال كل فرصة مثل هذا الاجتماع لطرح القضايا الإقليمية وأعلن أنه من المقرر عقد اجتماع خاص على مستوى رؤساء الدول الثماني لاستعراض الوضع في فلسطين ولبنان وأنه سيعقد مساء الخميس المقبل.



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