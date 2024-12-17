معرض تراثنا، كرنفال منتجات التراث المصري.. ومصر تشهد أكبر تجمع لمنتجات الصعيد

يستمر معرض تراثنا للحرف اليدوية المقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الفترة من 12 إلى 21 ديسمبر، ويمثل ملتقى للحرفيين والمبدعين من جميع أنحاء الجمهورية.

معرض تراثنا كرنفال للحرف اليدوية

ويعد معرض “تراثنا كرنفال” للحرف اليدوية والتراثية من خلال الاستمتاع بتجربة تسوق فريدة في المعرض.



ويضم المعرض منتجات ومشغولات يدوية مستوحاة من التراث وتعكس أصالة الحرفيين والفنانين المصريين من كافة المحافظات.

منتجات جلدية

تؤكد يسرية عويس صاحبة مشروع تصنيع سجاد وكراسي من جلد البقر الطبيعي، أن جلد البقر يجعل المنتجات المصنوعة منه تعيش لمدة طويلة من الزمن، فضلًا عن تصميماته المتنوعة والجديدة مضيفة إلى عدم تشكيله ضررا على البيئة.

وتتراوح أسعار المنتجات من ٤٠٠ جنيه إلى ٤ آلاف جنيه، وأوضحت يسرية أن ذلك المبلغ لسجادة تبلغ ٨ أمتار.

منتجات خشب السرسوع

تعتبر المنتجات المصنوعة من خشب السرسوع جزءًا لا يتجزأ من التراث المصري، وتتنوع منتجات خشب السرسوع بين الأطباق والملاعق، بالإضافة إلى اكسسوارات المطابخ المختلفة.

وأوضح حسام عبد الرازق من الفيوم أن خشب السرسوع طبيعي ١٠٠٪، مشيرًا إلى أن منتجه يتميز بأنه أدخل رسومات يدوية بألوان زاهية.

منسوجات أخميم

تتميز منسوجات أخميم اليدوية بجمالها الأصيل وحرفيتها العريقة، حيث تتوافر كوفرتات وشيلان بألوانها الزاهية ونقوشها التراثية وتصنع من أجود أنواع القطن ومفارش سفرة تتميز بتصاميمها الفريدة وتطريزاتها اليدوية.

وأوضح روميل سمير من أخميم أن المنسوجات تتمتع بجودة عالية وتتراوح أسعارها من ١٥٠ إلى ٩٠٠ جنيه.

الفركة

تتواجد منتجات الفركة بالمعرض، وتعتبر الفركة حرفة يدوية قديمة تعود إلى عصر الفراعنة، وتنسج منتجات الفركة بأيدي سيدات من صعيد مصر، حيث تعكس مزيجًا من التقاليد والابتكار.

وتقول نورا نصر مشاركة بالمعرض من نقادة بقنا أن الفركة يصنع منها شيلان وملابس وتصنع على النول، مضيفا أنها منسوجة من خيوط طبيعية للقطن والكتان والفبران والصوف، وتتراوح أسعاره من ١٥٠ إلى ٥٠٠ جنيه.

التُلِّي

يعتبر التلي تراثًا ثقافيًا مصريًا، وخاصة في صعيد مصر، حيث يتظهر مهارة حرفيات الصعيد.

وقالت نورا عبد العال من سوهاج عارضة بالمعرض، وشهرتها نوارة: التلي أن قطعة التلي الواحدة تتكون من ٨٠ ٪ من خيوط فضة.

وأشارت إلى أن جميع معروضاتها بالمعرض من إنتاج سيدات سوهاج، مضيفة أن هناك ٥٠ سيدة يعملن لديها.

وتابعت أن قطعة التُلِّي تستغرق من ١٠ أيام إلى ٣ شهور على حسب حجم القطعة.

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