رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسى بجائزة "الكاف"

وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، على التكريم المستحق من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” بمنحه أرفع جوائزه المرموقة جائزة الإنجاز المتميز لعام ٢٠٢٤.

رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الثلاثاء.

وجاء نص التهنئة كالآتى:



الرئيس عبد الفتاح السيسى

إنه لمن دواعي الفخر والاعتزاز أن أرفع، باسمي وباسمكم جميعا، أسمى التهاني لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على التكريم المستحق من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بمنحه أرفع جوائزه المرموقة، جائزة الإنجاز المتميز لعام ٢٠٢٤.



لقد جاء هذا التكريم تقديرًا لجهود فخامة الرئيس المتميزة والمساهمات العظيمة في تطوير كرة القدم، سواء من خلال البنية التحتية الرياضية الحديثة أو المرافق التي أصبحت نموذجًا يحتذى به على مستوى القارة الأفريقية. ولا شك أن هذه الإنجازات تعكس رؤية قيادية واعية تُدرك أهمية الرياضة كوسيلة للتنمية وبناء جسور التعاون بين الشعوب.



دور مصر المحوري فى تعزيز مسيرة الرياضة

إن هذا الإنجاز يضع مصر في مكانة ريادية، ويؤكد دورها المحوري في تعزيز مسيرة الرياضة الأفريقية، وهو مصدر فخر لكل مصري ومصرية.

وباسمكم جميعًا، نعرب عن عميق تقديرنا لفخامة الرئيس، ونجدد دعمنا الكامل لفخامته في كل الجهود الرامية إلى تعزيز مكانة مصر على الساحتين الإقليمية والدولية.

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