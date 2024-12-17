الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تأجيل استئناف المتهم الأول في قضية مقتل لواء يمني بالجيزة

اللواء اليمني، فيتو
اللواء اليمني، فيتو

 أجلت محكمة جنايات مستأنف بولاق الدكرور المنعقدة في مجمع محاكم زينهم، اليوم، الاستئناف المقدم من المتهم الأول في قضية مقتل المسؤول العسكري اليمني، اللواء حسن العبيدي، بقصد سرقته داخل شقته بمنطقة فيصل بالجيزة، وذلك على الحكم الصادر ضده بالإعدام شنقًا، لجلسة 20 يناير المقبل لحضور الطبيب الشرعي وشاهد الإثبات.

 

كانت محكمة جنايات الجيزة، عاقبت المتهم الأول "ر.م"، 29 عامًا، بالإعدام شنقًا، ومعاقبته بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه عن تهمة حيازة سلاح ناري، وعاقبت المتهم الثاني "ع.ا"، 17 عامًا، والمتهمة الرابعة "س.ع" 16 عامًا، بالسجن المشدد 15 عاما، وعاقبت المتهمة الثالثة "إ. ص"، بالسجن المؤبد، وبرأت المتهمة الخامسة "آ.م"، بعدما وجّهت لها النيابة تهمة إخفاء جزء من المسروقات.

 

كشف أمر الإحالة، أن المتهمين من الأول إلى الرابع  في يوم 15 فبراير الماضي بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، قتلوا المجني عليه حسن صالح محمد العبيدي عمدًا مع سبق الإصرار.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتل المجني عليه بأن أعدوا لذلك عقارًا مهدئا -الكلوازيين- وسلاح أبيض -مطواة-، فقامت المتهمتان الثالثة والرابعة بوضعه له داخل مشروب لإفقاده مقاومته وليتمكن المتهمان الأول والثاني من الدخول المسكنة والإجهاز عليه.

 

وأشار إلى أنه ما أن تمكنت المتهمتان من ذلك وظهر لهن على المجني عليه آثار العقار، مكنتا المتهمين الأول والثاني من الدخول لمسكنه وقاموا بالتعدي عليه باستخدام السلاح الأبيض، وكبلوا يديه وقدميه وكتما فمه بقطعة من القماش، قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بولاق الدكرور قسم شرطة بولاق الدكرور محافظة الجيزة محكمة جنايات الجيزة دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور

مواد متعلقة

بعد قليل.. استئناف المتهم بقتل اللواء اليمني حسن العبيدي على حكم إعدامه

بدء نظر استئناف عصام صاصا وشقيقه على حكم حبسهما

اليوم، استئناف المتهم بقتل اللواء اليمني حسن العبيدي على حكم إعدامه

اليوم، نظر استئناف عصام صاصا وشقيقه على حكم حبسهما

النقض تؤيد حبس أحمد طنطاوي ومدير حملته سنة في قضية "التوكيلات"

غدا، استئناف المتهم بقتل اللواء اليمني حسن العبيدي على حكم إعدامه

غدا، نظر استئناف عصام صاصا وشقيقه على حكم حبسهما

تأييد حكم إعدام المتهم بقتل جواهرجي بولاق أبو العلا

الأكثر قراءة

حذف "طلاق كنسي".. النواب يحسم قانون الضمان الاجتماعي بتعريف المنفصلة المسيحية

ميدو يكشف سر عدم فوز زيزو بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا ويهاجم الكاف

عرض مغري يقرب محمد صلاح من حسم مستقبله مع ليفربول

وفاة حسام حسن لاعب نجوم مصر ووالدته في حادث سير

النواب يوافق على مجموع مواد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي

طموح وواضح، رئيس النواب يعلق على بيان وزير الاستثمار ويحيله للجان النوعية

أهم إجراءات مكافحة العدوى لمواجهة دور البرد المنتشر

مدرج في قوائم العقوبات الغربية، من هو الجنرال الروسي الذي اغتالته أوكرانيا اليوم ؟

منوعات

المزيد

بيع تذاكر حفل أم كلثوم بتقنية "الهولوجرام" في السوق السوداء بالمغرب

اتهام علامة تجارية باستغلال الموظفين الأفارقة.. ما علاقة ميجان ماركل بالأمر؟

انتحار لاعب كرة السلة يانيس تيما بعد الانفصال عن زوجته

حروب خفية وغدر وخيانة، بسنت يوسف تكشف توقعاتها لمصر في 2025

المزيد

خدمات

المزيد

كم سجل سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024؟

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 17-12-2024 في الأسواق

3810 جنيهات لهذا العيار، ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 17-12-2024 في الأسواق

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 17-12-2024 ببداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

أهم موانئ التصدير خلال عام 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية العثور على فلوس في المنام وعلاقتها بالتحذير من ارتكاب أفعال محرمة

دار الإفتاء توضح مدى اعتبار عادات الناس وأعرافهم في الشريعة الإسلامية وشروط ذلك

أسماء سورة النبأ وفضائلها وما ورد بشأنها

المزيد
الجريدة الرسمية