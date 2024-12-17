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وفاة حسام حسن لاعب نجوم مصر ووالدته في حادث سير

وفاة حسام حسن لاعب
وفاة حسام حسن لاعب نجوم مصر ووالدته في حادث سير

توفى اللاعب حسام حسن لاعب نادي نجوم مصر مواليد 2010، ووالدته بعد تعرضهما لحادث سير.

وقدم نادي نجوم مصر تعازيه في وفاة لاعبه ووالدته اليوم الثلاثاء.

 

نجوم مصر ينعي لاعبه ووالدته

ونعى مجلس إدارة نادي نجوم مصر برئاسة فايز عبد العظيم وجميع العاملين به عبر صفحته على فيس بوك، بخالص العزاء والمواساة في وفاة لاعبه حسام حسن مواليد 2010 ووالدته بعد تعرضهما لحادث آليم الأسبوع الماضي، داعين المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته ويدخلهما فسيح جناته، ويلهم الأسرة الصبر والسلوان.

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