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ثقافة وفنون

دومينيك حوراني: "جالي اكتئاب بعد فيلم البيه رومانسي" (فيديو)

دومينيك حوراني، فيتو
دومينيك حوراني، فيتو

أكدت الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني، أنها لا تريد العودة للسينما بغرض الظهور فقط وذلك بعد دورها الشهير “هنادي” في فيلم البيه رومانسي مع محمد إمام، مشيرة إلى أنها تتلقى عروضا دون المستوى.

دومينيك حوراني في فيلم البيه الرومانسي 

وأضافت دومينيك حوراني خلال لقائها مع “ڤيتو”: "الفيلم نجح بس أول ما شفته جالي اكتئاب وقولت يارتني ما مثلت، بس لحد دلوقتي الناس في الشارع بتقولي هنادي ميسي مع إني شخصيا محبتوش ومحمد السبكي نفسه ندم وحصل قلبان".

وتابعت دومينيك: "أنا روحت العرض الخاص للفيلم وقتها وخرجت عيني مدمعة مكنتش مبسوطة علشان مشاهدي معظمها اتشالت واتحاربت، واتقطعت مشاهد كتير".

دومينيك حوراني تحرص على حضور مهرجان الفيلم القصير

وخطفت الفنانة اللبنانية دومنيك حوراني الأنظار، بإطلالة بفستان تايجر عقب وصولها للسجادة الحمراء لـمهرجان الفيلم القصير في دورته السادسة المقام في دار الأوبرا المصرية.

وتضم الدورة السادسة من مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير هذا العام عددا من الفعاليات الفنية، من بينها الماستر كلاس، والعرض الأول لعدد من الأفلام القصيرة العالمية، بالإضافة إلى خمس مسابقات فى مجالات فنية مختلفة.

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