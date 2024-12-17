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حوادث

بعد قليل.. استئناف المتهم بقتل اللواء اليمني حسن العبيدي على حكم إعدامه

اللواء اليمني، فيتو
اللواء اليمني، فيتو

 تنظر محكمة جنايات مستأنف بولاق الدكرور بعد قليل، الاستئناف المقدم من المتهم الأول في قضية مقتل اللواء حسن العبيدي المسؤول العسكري اليمني، بقصد سرقته داخل شقة في منطقة فيصل، وذلك على الحكم الصادر ضده بالإعدام شنقًا.

كانت محكمة جنايات الجيزة قد عاقبت المتهم الأول "ر. م."، 29 عامًا، بالإعدام شنقًا، ومعاقبته بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه عن تهمة حيازة سلاح ناري، وعاقبت المتهم الثاني "ع. ا."، 17 عامًا، والمتهمة الرابعة "س. ع." 16 عامًا، بالسجن المشدد 15 عاما، وعاقبت المتهمة الثالثة "إ. ص."، بالسجن المؤبد، وبرأت المتهمة الخامسة "آ. م."، بعدما وجّهت لها النيابة تهمة إخفاء جزء من المسروقات.

 

تهمة قتل حسن صالح محمد العبيدي عمدًا مع سبق الإصرار

كشف أمر الإحالة أن المتهمين من الأول إلى الرابع في يوم 15 فبراير الماضي بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، قتلوا المجني عليه حسن صالح محمد العبيدي عمدًا مع سبق الإصرار.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتل المجني عليه بأن أعدوا لذلك عقارًا مهدئا -الكلوازيين- وسلاح أبيض -مطواة-، فقامت المتهمتان الثالثة والرابعة بوضعه له داخل مشروب لإفقاده مقاومته وليتمكن المتهمان الأول والثاني من الدخول المسكنة والإجهاز عليه.

وأشار إلى أنه ما أن تمكنت المتهمتان من ذلك وظهر لهن على المجني عليه آثار العقار، مكنتا المتهمين الأول والثاني من الدخول لمسكنه وقاموا بالتعدي عليه باستخدام السلاح الأبيض، وكبلوا يديه وقدميه وكتما فمه بقطعة من القماش، قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته.

 

 

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