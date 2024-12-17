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رياضة

رونالدو يقرر الترشح لرئاسة اتحاد الكرة البرازيلي

البرازيلي رونالدو،
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اتخذ الظاهرة البرازيلي رونالدو نازاريو، البالغ 48 عامًا، قرارًا رسميًّا بالترشح لرئاسة الاتحاد البرازيلي لكرة القدم.

ويعتزم رونالدو، الذي فاز بكأس العالم مع البرازيل عامي 1994 و2002، الترشح في انتخابات الاتحاد البرازيلي لخلافة الرئيس الحالي إدنالدو رودريجيز عام 2026.

رونالدو يترشح لرئاسة الاتحاد البرازيلي لكرة القدم 

وقال رونالدو لشبكة "جلوبو إسبورتي": "من بين مئات الأشياء التي تدفعني للترشح لرئاسة الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، أريد استعادة هذه المكانة، والاحترام اللذين كان يتمتع بهما منتخب البرازيل دائمًا، ولم يعد يحظى بهما أي شخص آخر اليوم".

وقال مهاجم برشلونة وإنتر ميلان وريال مدريد السابق، إنه يتوقع أيضًا بيع حصته في نادي ريال بلد الوليد الإسباني.

وأضاف: "نحن نتفاوض بشأن بيع محتمل في وقت قريب للغاية وينبغي أن ننهي الصفقة، لن يكون ذلك عائقًا أمام ترشحي".

وتابع: "أكثر ما يحدث لي في الشارع هو أن الناس يوقفونني ويطلبون مني اللعب مرة أخرى بسبب وضع المنتخب الوطني، ليس الأفضل، داخل وخارج الملعب".

وامتلك رونالدو 90% سابقًا من أسهم نادي كروزيرو البرازيلي، والتي باعها في وقت سابق من هذا العام.

 

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