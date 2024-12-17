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سياسة

الخطيب: نستهدف مناخًا استثماريًّا أكثر تنافسية وجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية

وزير الاستثمار حسن
وزير الاستثمار حسن الخطيب، فيتو

استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار، أبرز ملامح رؤية واستراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في ظل الحكومة الجديدة، وذلك بعد دمج حقيبتي الاستثمار والتجارة الخارجية في وزارة واحدة.

الجلسة العامة لمجلس النواب

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس.

وقال «الخطيب»: إن استراتيجية الوزارة تستهدف العمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، قائم على الشفافية والوضوح وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.

الوزارة تسعى إلى تشجيع الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها عالميًا 

وأضاف الوزير أن الوزارة تسعى إلى تشجيع الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها عالميًا من خلال تحسين السياسات التجارية، وتبني آليات فعالة لتنمية التجارة الخارجية، وتشجيع الصناعات الوطنية ذات القيمة المضافة.

التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم

وأشار «الخطيب» إلى أنه في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم، ولا سيما خلال العقد الأخير، بما في ذلك الأحداث الجيوسياسية والاقتصادية، برزت العديد من التحديات التي تؤثر في تنافسية الاقتصاد المصري وقدرته على جذب الاستثمارات، لافتًا إلى أن رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية جاءت من أجل تعزيز موقع مصر كمركز إقليمي ودولي للاستثمار والتجارة.

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الاستثمار والتجارة الخارجية التجارة الخارجية الجلسة العامة لمجلس النواب الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم المهندس حسن الخطيب المستشار الدكتور حنفي جبالي تنافسية الاقتصاد المصري

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