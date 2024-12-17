تداول 45 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة، وتم تداول 45000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 945 شاحنة و230 سيارة.

وشملت حركة الواردات 34000 طن بضائع، 467 شاحنة و214 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع، 478 شاحنة و16 سيارة.

وصول 30 ألف طن ألومنيوم لميناء سفاجا

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة BOS BROOK على متنها 30000 طن ألومنيوم قادمة من السعودية ودليلة، فيما استقبل الميناء بالأمس أربع سفن وهي الحرية، بوسيدون اكسبريس، Alcudia Express وMAYA.

وغادرت 3 سفن وهي الحرية 2، دليلة و Alcudia Express، كما تم تداول 4000 طن بضائع و320 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للثلاث سفن وهي سينا، آور وآيلة.

كما يستعد ميناء بورتوفيق لمغادرة السفينة sea wave2 متجهة إلى السعودية.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1525 راكبا بموانيها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.