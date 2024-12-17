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ثقافة وفنون

تغيير اسم فيلم WICKED PART 2 لـ WICKED: FOR GOOD

Wicked، فيتو
Wicked، فيتو

Wicked،  أعلنت الشركة المنتجة  لفيلم WICKED PART 2، عن تغيير اسم الفيلم رسميا لـ WICKED: FOR GOOD، ومن المقرر عرضه في صالات السينما بتاريخ 21 نوفمبر 2025.

تفاصيل الجزء الثاني من فيلم WICKED

الجزء الثاني من فيلم WICKED، سيكون من إخراج جون إم تشو، وتأليف ويني هولزمان، ودانا فوكس، وهو تكملة للجزء الأول الذي عرض في نوفمبر ٢٠٢٤، وهو الدفعة الثانية والأخيرة من فيلم مقتبس من جزأين للمسرحية الموسيقية التي تحمل الاسم نفسه، بشكل فضفاض استنادًا إلى رواية عام 1995، والتي بدورها تعتمد على كتب أوز وفيلم عام 1939 ساحر أوز.

 

"WICKED" أعلى فيلم موسيقي مقتبس تحقيقًا للإيرادات 

في سياق متصل، أصبح فيلم ""WICKED""، الآن أعلى فيلم موسيقي مقتبس، من رواية شهيرة تحقيقًا للإيرادات في شباك التذاكر المحلي على الإطلاق.

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وبهذا الإنجاز يكسر فيلم Wicked، الرقم القياسي السابق، الذي كان من نصيب فيلم GREASE، وصدر عام 1978.

يونيفرسال تكذب تقارير تفاوت الأجور بين أريانا جراندي وسينثيا إيريفو في فيلم Wicked

أصدرت شركة يونيفرسال للإنتاج الفني، بيانًا مقتضبًا، كذبت من خلاله جميع التقارير الصحفية، التي نشرت الأيام الماضية، وأفادت بتفاوت كبير بين آجر بطلتي فيلم Wicked، سينثيا إيريفو وأريانا جراندي.

وأكدت يونيفرسال، في بيانها،  أن كلًّا من الممثلة سينثيا إيريفو، وزميلاتها أريانا غراندي، حصلا على نفس الراتب عن بطولتهما، لفيلم Wicked، قائلة: "التقارير التي تتحدث عن التفاوت في الأجور، بين سينثيا وأريانا كاذبة تمامًا".

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فيلم "Wicked" يحصل على ختم التميز من جمعية نقاد السينما الأمريكية

 حصل فيلم "Wicked"، على ختم التميز من جمعية نقاد السينما الأمريكية.

ويُمنح ختم التمييز للأفلام الجديدة، التي تحصل على درجات تقييم مرتفعة، عبر تصويت أسبوعي يجريه أعضاء الجمعية.

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تفاصيل فيلم Wicked

Wicked، فيلم موسيقي مقتبس من مسرحية برودواي الموسيقية، ويلعب دور البطولة في الفيلم، كل من المغنية الشهيرة، أريانا جراندي، وسينثيا إريفو، ويقتبس الفيلم الشخصيات التي نشأت في رواية L. Frank Baum، والتي صدرت عام 1900 بعنوان “ساحر أوز الرائع”، وتم إحياؤها في الفيلم الموسيقي  الشهير، ساحر أوز.

"WICKED"" أعلى فيلم موسيقي مقتبس تحقيقًا للإيرادات في التاريخ

أريانا جراندي تشاهد فيلم Wicked مع جدتها بالسينما (صور)

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