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ثقافة وفنون

بعد بدء تصويره، مد حلقات مسلسل "شهادة معاملة أطفال"

مشهد من مسلسل شهادة
مشهد من مسلسل شهادة معاملة أطفال،فيتو

قرر القائمون على مسلسل شهادة معاملة أطفال مد حلقاته لـ 30 حلقة بعد أن كانت حلقات العمل عن 15 حلقة فقط.

وبدأ الفنان محمد هنيدي أمس تصوير أول مشاهده في مسلسل "شهادة معاملة أطفال"، وتم التصوير داخل إحدى المستشفيات الخاصة وظهر محمد هنيدي علي كرسي متحرك بسبب المرض الذي تعرض له. 

وجمعته المشاهد الأولى بكل من الفنانة نهى عابدين، والفنان محمود حافظ، وعدد من الفنانين المشاركين في العمل. 

وخلال أحداث الحلقة الأولى من العمل، يدخل الفنان محمد هنيدي في غيبوبة كاملة لمدة 20 عامًا تظهر عن طريق الفلاش باك في أحداث العمل، وفي إحدى الليالي تحدث معجزة تجعله يعود لوعيه مرة أخرى، ويقرر أن يبدأ حياة جديدة تدور في إطار كوميدي.

 

 


ويلعب محمد هنيدي شخصية محامٍ يدافع عن حقوق الإنسان، ويتسلل للعمل بعض الكوميديا التي اعتاد هنيدي على تقديمها في أعماله. 

مسلسل محمد هنيدي الجديد

 "شهادة معاملة أطفال" من بطولة محمد هنيدي، ومن تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج وائل فرج، وجاري في الفترة الحالية الاتفاق على كافة تفاصيله والتعاقد مع باقي أبطال المسلسل بجانب هنيدي.

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