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أول إجراء من الأكاديمية العربية بالإسكندرية بشأن واقعة رفع علم المثليين

الاكاديمية العربية،
الاكاديمية العربية، فيتو

كشف مصدر بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجية في الإسكندرية أنه يجري تحقيق في واقعة رفع علم الشواذ داخل الأكاديمة من قبل بعض الطلاب وما تلاها من أحداث، وسيكون هناك قرارات بشأن هذا الأمر  قد تصل الي الفصل والحرمان من دخول الامتحان.

وشهدت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية، مشاجرة بين مجموعة من الطلاب داخل الأكاديمية بسبب رفع علم المثليين داخل حرم الأكاديمية، ورفض عدد كبير من الطلاب هذا الفعل، مما أدى إلى الاعتداء رافعين علم الشواذ. 


مشاجرة بسبب رفع علم الشواذ داخل الأكاديمية العربية 

 

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي عبر منصة x يرصد حدوث مشاجرة  داخل الأكاديمية العربية بسبب رفع علم الشواذ، وتجمع طلاب حول زملائهم الذين رفعوا العلم، مطالبين بإزالته والامتناع عن رفعه مرة أخرى، وهو ما قوبل برفض من الطلاب الذين أصروا على موقفهم. 
 

كما حذر أفراد الأمن بالاكاديمية الطلاب الذين رفعوا علم المثلية مطالبين بالتوقف عن هذا الأمر، ولكنهم رفضوا أيضًا، ونتيجة لذلك، تصاعدت الأمور بسرعة ليتحول الموقف إلى مشاجرة بالأيدي وسط ساحة الأكاديمية البحرية للعلوم.

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