إنتر ميلان يضرب لاتسيو بسداسية في الدوري الإيطالي

نجح فريق إنتر ميلان في اكتساح مضيفه لاتسيو، بسداسية نظيفة، في معقل النسور بملعب الأوليمبيكو، مساء أمس الإثنين، بمنافسات الأسبوع 16 من الدوري الإيطالي.

أهداف مباراة إنتر ميلان ولاتسيو وترتيب الفريقين

سجل سداسية النيراتزوري إنتر ميلان هاكان تشالهان أوجلو (الدقيقة 41) من علامة الجزاء، فيديريكو ديماركو (45)، نيكولو باريلا (51)، دينزل دومفريس (53)، كارلوس أوجوستو (77) وماركوس تورام (90).

رفع إنتر ميلان رصيده بهذا الانتصار إلى النقطة 34، في المركز الثالث، بفارق 3 نقاط عن المتصدر أتالانتا الذي لعب مباراة أكثر، فيما تجمد رصيد لاتسيو عند 31 نقطة بالمركز الخامس.

تفاصيل مباراة لاتسيو ضد إنتر ميلان

سيطر أصحاب الأرض على بداية المباراة، واستحوذ على الكرة وكان المبادر بالهجوم، وفي الدقيقة السابعة، أرسل نونو تافاريس تسديدة من على حدود المنطقة تصدى لها سومير.

وبعد دقائق، توغل إيساكسين من الناحية اليمنى وأطلق تسديدة جديدة وصلت لأحضان حارس الإنتر، تبعها فرصة للجناح زاكايني الذي فشل في تحويل عرضية برأسية في المرمى، بعدما أعاد تمرير الكرة برأسه ليبعدها الدفاع.

في الدقيقة 22، أضاع المهاجم نوسلين فرصة واعدة على لاتسيو، بعدما ارتقى أعلى من الجميع ليقابل عرضية ويحولها برأسية أعلى من المرمى، وعاد المهاجم ذاته ليضيع فرصة أخرى بنفس الطريقة بعد دقيقتين.

وأجرى النسور أولى التبديلات بشكل اضطراري في الدقيقة 28، بخروج المدافع خيلا الذي عانى من إصابة، ليحل صامويل جيجو مكانه.

وسجل إنتر هدف أول بالدقيقة 36، لكن الحكم ألغاه لوجود خطأ، بعد ركنية ارتقى لها دومفريس وحولها برأسية أنقذها بروفيديل، لترتد أمام المرمى ويخطئ لاوتارو في وضع قدمه بوجه مدافع لاتسيو، ويسجله دي فري.

عاد الحكم للفيديو المساعد لمراجعة الحالة لوجود شك في لمسة يد، ليجد لمسة يد على البديل جيجو من رأسية دومفريس، ويحتسب ركلة جزاء، تقدم لها هاكان وسجلها معلنا تقدم إنتر بالدقيقة 41.

وفي الدقيقة 45، ضاعف ديماركو النتيجة بهدف ثان، بجملة ممتازة من مرتدة سريعة وصلت لدومفريس ليمرر عرضية لأقصى اليسار تجد ديماركو وحيدا ويقابلها بتسديدة مباشرة من لمسة واحدة في شباك النسور.

أحداث الشوط الثاني في مباراة لاتسيو ضد إنتر ميلان

في بداية الشوط الثاني، أجرى إنزاجي تبديلا معتادا بإخراج بيسيك لحصوله على بطاقة صفراء، ويدفع بدارميان بدلا منه.

وبصاروخ عابر للقارات أطلقه باريلا من مسافة بعيدة بالدقيقة 51، أرسل النجم الإيطالي تسديدة لا تصد ولا ترد في شباك بروفيديل، معلنا ثالث الأهداف.

وانهار لاتسيو على أرضه تماما ونجح إنتر في تسجيل الرابع بعد دقيقتين من خلال دومفريس الذي تألق بارتقاء عالى ليتابع عرضية باستوني ويسكنها الشباك.

واصل سيموني سياسته بإخراج لاعبيه الذين حصلوا على بطاقات صفراء أولا، ليخرج الثنائي هاكان وباستوني ويدفع بأصلاني وأوجوستو.

إنتر حاول تهدئة اللعب والعودة لوسط ملعبه مع إغلاق المساحات للحفاظ على التقدم برباعية والاعتماد على المرتدات، بينما فشل لاتسيو تماما في اختراق دفاع الضيوف.

إنتر ضرب لاتسيو بالهدف الخامس بعد تدخل ممتاز لأوجوستو في قطع الكرة ليبدأ هجمة وينهيها بهدف، بعدما مرر الكرة لديماركو، ليعيدها إليه داخل المنطقة ويسدد الكرة بالشباك لحظة خروج الحارس.

وأنهى تورام المباراة بهدف سادس بالدقيقة الأخيرة، حيث استلم كرة ميخيتريان وتوغل بالمنطقة ليراوغ ويسدد كرة قوية في الشباك، تنتهي معها المباراة بفوز ساحق لإنتر على لاتسيو 6-0.

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