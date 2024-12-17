انطلاق النسخة الرابعة لـ «منتدى مجمع البحوث الإسلامية للحوار» حول أسس البناء العقلي

يعقد مجمع البحوث الإسلامية، اليوم الثلاثاء، النسخة الرابعة لمنتداه تحت عنوان: (أُسُس البناء العقلي.. نحو عَلاقة منضبطة بين الدِّين والدُّنيا)، برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وإشراف فضيلة أ.د. محمد الضويني، وكيل الأزهر، وفضيلة أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.

انطلاق النسخة الرابعة لـ «منتدى مجمع البحوث الإسلامية للحوار»

ويُحاضر في الجلسة النقاشية للمنتدى بالمجمع، كلٌّ من: أ.د. محمد يسري جعفر، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، وأ.د. عصمت نصار، أستاذ الفلسفة الإسلامية والفكر العربي بكلية الآداب جامعة القاهرة بالخرطوم، ود. محمود عامر، مدرس العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، ويدير الحوار: أ.د. محمد ورداني، مدير المركز الإعلامي لمجمع البحوث الإسلامية.



تعزيز أُسُس البناء العقلي السليم الذي يوازن بين متطلبات الدِّين والدنيا

وصرَّح أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، بأنَّ المنتدى يهدف إلى تعزيز أُسُس البناء العقلي السليم الذي يوازن بين متطلبات الدِّين والدنيا، ويصحح المفاهيم المغلوطة التي تفصل بينهما، كما أننا نسعى من خلال هذا المنتدى إلى تقديم رؤى عِلميَّة وعمليَّة تعزِّز التفكير النَّقدي في إطار القِيَم الدِّينية.

وأشار د. الجندي إلى أنَّ المنتدى يركّز على أربعة محاور رئيسة؛ هي: التعريف بأُسُس البناء العقلي وأهميَّتها في حياة الإنسان، وإبراز العَلاقة المنضبطة بين الدِّين والدنيا، والتصدِّي للتحديات الفكرية التي تُواجِه العقل المُسْلِم في العصر الحديث، بالإضافة إلى دَور المؤسَّسات الدِّينية في دَعْم البناء الفكري المتوازن.

طَرْح حلول واقعية تساعد الأفراد على تحقيق التوازن الفكري بين الرُّوح والمادَّة

وأكَّد أنَّنا في الأزهر الشريف ندرك حجم المسئولية الملقاة على عاتقنا في ظل التحديات الفكرية الراهنة؛ ومن هنا تأتي أهمية هذا المنتدى في تعزيز الحوار الفكري الراقي، وطَرْح حلول واقعية تساعد الأفراد على تحقيق التوازن الفكري بين الرُّوح والمادَّة، بما يخدم استقرار المجتمع وتقدُّمه، داعيًا جميع المهتمِّين بالقضايا الفكريَّة والدِّينية إلى متابعة هذا المنتدى والمشاركة في مناقشاته؛ لما يقدِّمه من طَرْح عميق ودقيق لقضايا تمسُّ حياتنا اليومية، وتجمع بين عُمق الدِّين وحداثة الفكر.

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