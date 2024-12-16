محمد حماقي يحيي حفلا غنائيا بأبو ظبي في رأس السنة

روج الفنان محمد حماقي لحفله في إمارة أبو ظبي، والذي يحيي يوم 31 من شهر ديسمبر الجاري، احتفالا برأس السنة الجديدة 2025.

ونشر حماقي بوستر الحفل عبر صحفته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وطلب من جمهوره التواجد بالحفل للإحتفال بالعام الجديد.

حفل محمد حماقي في قطر

من جانب آخر، تألق محمد حماقي خلال حفله بقطر الذي احياه مؤخرًا، والذي شهد إقبالًا كبيرًا بعدد من أغانيه الشهيرة والتي تفاعل معها الجمهور ومن بينها “لا ملامة، فات”، بالإضافة إلى غنائه عددًا من أحدث ألبوماته وسط الألعاب النارية.

وكان حماقي أحيا عددًا من الحفلات الغنائية في أكثر من مكان ومن أبرزهم مشاركته في فعاليات ليالي جدة.

وطرح محمد حماقي في وقت سابق عددًا من أغاني ألبومه الجديد هو الأساس وذلك على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

ويعد محمد حماقي واحدًا من أبرز النجوم في الساحة الفنية خلال الوقت الحالي، ويمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة تنتظر أعماله من وقت إلى آخر، وآخرها ألبوم هو الأساس الذي طرح أغانيه منذ فترة قصيرة ظل بداية من أغنية واكلة الجو وصولًا إلى أغنية صدمة، والتي تعتبر بالفعل صدمة له بمعني الكلمة، بسبب كلمات الأغنية التي وضعته في مرمى الانتقادات.

محمد حماقي آثار جدلًا كبيرًا وقتها، وذلك بعد طرحه لـ3 أغان من ألبومه الجديد هو الأساس، ومن ضمنها أغنية صدمة.

محمد حماقي يتعرض للهجوم

وتعرض محمد حماقي لانتقادات لاذعة من قبل جمهوره على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب كلمات أغنية صدمة، حيث إن البعض اعتبرها تحمل إساءة بسبب عبارة “ملعون أبو الناس” والتي وردت ضمن كلمات الأغنية وهذه العبارة عرضت حماقي لهجوم واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن كلمات الأغنية غير جيدة ولا تليق بنجم مثل محمد حماقي.

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