الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير الخارجية يستقبل وفدا من لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ الفرنسي

اجتماع وزير الخارجية
اجتماع وزير الخارجية مع مجلس الشيوخ الفرنسي، فيتو

استقبل د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة وفد من لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ الفرنسي اليوم، حيث دار نقاش حول العلاقات الثنائية المصرية – الفرنسية المتميزة والتطورات المتلاحقة في الإقليم.


وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطى أشاد بالعلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، مؤكدًا على أهمية تعزيز التعاون البرلمانى بين مصر وفرنسا لدعم التواصل بين الشعبين المصرى والفرنسى.


استعرض الوزير عبد العاطى المساعى المصرية لدعم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، موضحًا محددات الموقف المصرى من الأزمات في قطاع غزة وسوريا ولبنان والسودان وليبيا، مؤكدًا على ثوابت السياسة الخارجية المصرية التي تركز على دعم الدولة الوطنية والحفاظ على مؤسسات الدول واحترام سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها واحترام القانون الدولى.


وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادى فى مصر، استعرض الوزير عبد العاطى مواصلة الحكومة في تنفيذ برامج طموحة للإصلاح الاقتصادي على الرغم من الأزمات الإقليمية والدولية المتتالية، وأكد في هذا الصدد على أهمية دعم فرنسا لمصر داخل الاتحاد الأوروبي، لاسيما فيما يتعلق بتنفيذ المحاور الست للشراكة الشاملة والاستراتيجية.

وأكد أن مصر عملت على تهيئة المناخ لجذب الاستثمار الخارجي وتوفير المحفزات للمستثمرين الأجانب، ومن ثم ترحب مصر بمزيد من الاستثمارات الفرنسية وزيادة عدد الشركات الفرنسية العاملة في مصر.


تطرق وزير الخارجية للجهود المصرية في مكافحة الهجرة غير الشرعية وتبنى مصر لنهج شامل يقوم على ربط الهجرة بالتنمية ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية، وأشار إلى الأعباء الاقتصادية على الحكومة المصرية نتيجة استضافة ملايين من اللاجئين والمهاجرين بسبب الأزمات المتتالية في المنطقة، الأمر الذى يتطلب مزيد من الدعم من الدول الأوروبية. كما استعرض النجاحات المصرية في مكافحة الإرهاب من خلال مقاربة شاملة تتضمن الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والفكرية والتعليمية إلى جانب المواجهة الأمنية. واستعرض كذلك مسار الإصلاح السياسي وما توليه القيادة السياسة من أولوية للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية مصر وفرنسا مجلس الشيوخ

مواد متعلقة

وزير الخارجية يعقد لقاءً موسعًا مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية المعتمدة بمصر

وزير الخارجية يلتقي السفراء الأوروبيين المعتمدين في مصر (صور)

عبد العاطي يلتقي وزير دائرة العلاقات الدولية بالحزب الشيوعي الصيني

الأكثر قراءة

حروب وثورات وعفاريت، بسنت يوسف: أحداث غريبة في 2025 لم تحدث من 5000 عام

شعبة المخابز تكشف موعد تطبيق الدعم النقدي على الخبز (فيديو)

رئيس لجنة مكافحة كورونا للمواطنين: "إللي عنده دور برد مينزلش الشغل"

زيزو يهاجم كاف بعد خسارة جائزة "الأفضل": نعلم جميعا كيف تسير الأمور

حفل توزيع جوائز الأفضل في إفريقيا لعام 2024 (بث مباشر)

عمرو الجنايني تعليقا على خسارة زيزو لقب الأفضل بأفريقيا: ناس قالت الـ9 أصغر من الـ7

سعر القصدير اليوم الاثنين 16-12-2024 بالبورصات العالمية

كم سجل سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2024؟

منوعات

المزيد

توقف محطات إنتاج الطاقة الكهربائية في إيران لهذا السبب

شركة يابانية تخطط لإنتاج مشروب كحولي فضائي

مركبة برسفيرنس تحقق إنجازا تاريخيا على سطح الكوكب الأحمر

وول ستريت: إيلون ماسك لا يستطيع الوصول للبيانات السرية الخاصة بشركة SpaceX

المزيد

خدمات

المزيد

كم سجل سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2024؟

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الاثنين

سعر كيلو الأرز اليوم الاثنين 16-12-2024 في الأسواق

سعر القصدير اليوم الاثنين 16-12-2024 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

أول مصفاة للذهب في مصر بتكلفة 100 مليون دولار (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية السابق: الرشوة جريمة ومكافحتها واجب ديني ووطني

سبب نزول سورة المزمل وفضلها والأحاديث الواردة فيها

أسماء سورة نوح وفضائلها وسبب نزولها

المزيد
الجريدة الرسمية