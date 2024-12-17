الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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اقتصاد

أسعار السمك اليوم، انخفاض البلطي وقشر البياض في سوق العبور

أسعار السمك اليوم،
أسعار السمك اليوم، فيتو

أسعار السمك اليوم، سجلت أسعار السمك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، وفقًا لآخر تحديث، اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 في سوق العبور للجملة.

 

أسعار السمك والجمبري اليوم

«فيتو» تستعرض سعر السمك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، في السطور التالية:

 

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أسعار السمك اليوم، فيتو

 

سعر السمك اليوم في سوق العبور

  • تراوح سعر كيلو البلطي ممتاز من 65 إلى 71 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر البلطي متوسط الحجم من 60 إلى 64 جنيهًا للكيلو، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر البلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر الفيليه بلطي من 50 إلى 250 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر قشر بياض من 150 إلى 250 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.

 

أسعار السمك اليوم في سوق العبور

  • تراوح سعر بياض أملس بلدي من 100 إلى 150 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر بياض أملس مزارع من 40 إلى 90 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر القراميط، من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر المكرونة خليجي من 70 إلى 90 جنيها للكيلو.
  • تراوح  سعر المكرونة سويسي من 70 إلى 110 جنيهات للكيلو.

 

اسعار السمك اليوم
أسعار السمك اليوم، فيتو

 

سعر السمك اليوم 

  • تراوح سعر البرانيس إسكندراني من 70 إلى 110 جنيهات للكيلو،.
  • تراوح سعر كيلو المكرونة مجمدة من 30 إلى 60 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو سمك موسى من 180 إلى 320 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو السبيط، من 180 إلى 320 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الكابوريا من 40 إلى 135 جنيهًا.

 

سعر السمك
سعر السمك، فيتو

 

أسعار كيلو السمك اليوم 

  1. تراوح سعر كيلو المرجان ممتاز من 150 إلى 270 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو المرجان وسط من 100 إلى 140 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو البربون ممتاز من 180 إلى 300 جنيه.
  5. تراوح سعر كيلو البربون وسط من 110 إلى 170 جنيهًا.

 

سعر السمك اليوم
سعر السمك اليوم، فيتو

 

أسعار السمك اليوم 

  • تراوح سعر كيلو سمك دنيس من 90 إلى 230 جنيهًا.
  • تراوح سعر الجمبري من 170 جنيهًا إلى 690 جنيهًا للكيلو حسب الحجم.
  • تراوح سعر البوري من 90 جنيهًا إلى 180 جنيهًا حسب الحجم.
  • تراوح سعر سمك شعور من 100 إلى 300 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر سمك مازاليا من 100 إلى 300 جنيه للكيلو.

 

السمك
السمك، فيتو

 

سعر السمك والجمبري في سوق العبور 

  1. تراوح سعر سمك وقار من 150 إلى 350 جنيهًا للكيلو.
  2. تراوح سعر سمك قاروص من 150 إلى 350 جنيهًا للكيلو.
  3. تراوح سعر سمك باغة من 20 إلى 30 جنيهًا للكيلو.
  4. تراوح سعر السردين من 60 إلى 90 جنيهًا للكيلو.
  5. تراوح سعر كسكمري من 60 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  6. تراوح سعر السردين مجمد من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  7. تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد من 100 إلى 140 جنيهًا.

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