أمم أفريقيا كلمة السر، سبب تفوق ويليامز على زيزو والشحات

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، عن فوز الجنوب أفريقي رونوين ويليامز لاعب صن داونز بجائزتي أفضل حارس مرمى في أفريقيا وأفضل لاعب داخل القارة، خلال الحفل الذي أقيم مساء اليوم الإثنين، في مدينة مراكش المغربية، لتوزيع جوائز الأفضل.

سر التفوق على زيزو والشحات

وأثار فوز ويليامز بجائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا على حساب حسين الشحات لاعب الأهلي وأحمد سيد زيزو لاعب الزمالك حالة من الجدل خاصة بين الجماهير المصرية.

ويبدو أن الكاف فضل منح ويليامز الجائزة بعدما خطف الأنظار في النسخة الماضية من كأس أمم أفريقيا وخاصة بعد تألقه في مواجهة الرأس الأخضر في الدور ربع النهائي.

ويليامز نجح في التصدى لـ4 ضربات ترجيحية، ليمنح منتخب بلاده بطاقة العبور إلى المربع الذهبي كما أصبح ويليامز أول حارس في تاريخ البطولة يحافظ على نظافة شباكه في 4 مباريات متتالية بنسخة واحدة.

وساهم ويليامز في حصول المنتخب الجنوب أفريقي على المركز الثالث والميدالية البرونزية في كأس أمم أفريقيا 2024.

ويليامز مع فريقه ببطولة الدوري الجنوب إفريقي للموسم السابع على التوالي، وبالإضافة إلى ذلك فحصل على جائزة أفضل حارس مرمى في كأس أمم إفريقيا 2023.

مسيرة حارس جنوب أفريقيا

ويبلغ رونوين ويليامز من العمر 32 عاما، ونشأ في أسرة كروية، حيث كانت والدته هازيل، مهاجمة سابقة، كما كان والده رودني، حارس مرمى.

قضى ويليامز فترة في بداية مسيرته كناشئ بنادي توتنهام الإنجليزي، وانتقل منه إلى ناد سوبر سبورت الجنوب أفريقي، ومنه إلى صن داونز، الذي يمثله منذ عام 2022.

بدأ ويليامز مسيرته الدولية مع منتخب جنوب أفريقيا عام 2014، وكانت بداية كارثية، حيث تلقى 5 أهداف في مباراته الأولى مع "البافانا بافانا"، في الخسارة (0-5) وديا أمام البرازيل.

نجوم حاضرة في حفل جوائز كاف

وحضر حفل الكاف لتوزيع جوائز الأفضل، لاعب الوسط المالي السابق، سيدو كيتا، الذي خاض أكثر من 100 مباراة مع منتخب بلاده، وكان نجما لبرشلونة بين عامي 2008 و2012.

وحضر الحفل أيضا محمد زيدان، الفائز بلقب كأس الأمم الإفريقية مرتين متتاليتين، مع منتخب مصر، في عامي 2008 و2010، وبطولة الدوري الألماني مرتين متتاليتين مع بوروسيا دورتموند، في عامي 2011 و2012، مما أظهر براعة كرة القدم المصرية.

كما تواجد فيكتور وانياما، أحد أعمدة كرة القدم الكينية، بجانب بطلة الأولمبياد مرتين في سباق 800 متر، العداءة الجنوب إفريقية كاستر سيمينيا.

وتواجدت مهاجمة جنوب إفريقيا السابقة، بورتيا موديسي، التي سجلت 101 هدف لبلادها، إلى جانب نجمة غانا السابقة، ألبرتا ساكي، ومهاجمة غينيا الاستوائية السابقة، جينوفيفا أنونمان.

كما حضر الأنجولي فابريس أكوا، الذي قاد منتخب بلاده للصعود لكأس العالم 2006 بألمانيا.

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