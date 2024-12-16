بالأسماء، إعلان نتيجة الفائزين بقرعة حج الجمعيات في الإسكندرية

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أسماء الفائزين في قرعة الحج للجمعيات الأهلية بمحافظة الإسكندرية لموسم (1446هـ - 2025م) بعد اعتمادها اليوم الإثنين.

وبلغ إجمالي عدد الفائزين بقرعة الحج في محافظة الإسكندرية 495 شخصا بالمستويات الأول والثاني والثالث؛ بمختلف الإدارات في الجمرك، العامرية، العجمي، المنتزه، شرق، غرب، وسط".



وأجريت القرعة الإلكترونية اليوم الإثنين على بوابة الحج الموحدة والتي تشرف عليها وزارة الداخلية وقطاع الشئون الإدارية، والتي تسمح بتسجيل المواطن في جهة واحدة فقط في التقدم سواء لحج الجمعيات الأهلية أو الداخلية أو السياحة، وتجري دون تدخل عنصر بشري نهائيا، وتم اختيار النسبة المخصصة لكل محافظة وفقا لنسبة عدد الطلبات.

وجاءت أسعار الحج بدون طيران المستوي الاولي ٣٩٥ ألف جنيه، المستوي الثاني ٢٦٨ ألف جنيه، المستوي الثالث ٢٤٠ الف جنية، وجري اعلان المستندات المطلوبة لكل حاج للسفر.

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