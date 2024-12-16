الإثنين 16 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان التدريب المشترك (كليوباترا- 2024)

جانب من التدريب,
جانب من التدريب, فيتو

 نفذت القوات البحرية المصرية والفرنسية التدريب البحرى المشترك المصرى الفرنسى (كليوباترا - 2024)على مدار عدة أيام بنطاق الأسطول الشمالى بالبحر المتوسط، وذلك بمشاركة عناصر من القوات البحرية مصرية والفرنسية  ويأتي ذلك فى إطار دعم وتعزيز علاقات التعاون العسكرى مع الدول الشقيقة والصديقة.

الزيارة والتفتيش للسفن غير المنصاعة والدفاع الجوى

 

تضمن التدريب عقد العديد من المحاضرات لتوحيد مفاهيم العمل المشترك بين كافة العناصر المشاركة، وكذلك التدريب على تنفيذ أعمال حق الزيارة والتفتيش للسفن غير المنصاعة والدفاع الجوى ضد الأهداف الجوية المعادية وكذا التدريب على الإمداد والتزود بالوقود فى البحر فضلًا عن تنفيذ رماية مدفعية سطحى بالذخيرة الحية لصد وتدمير الأهداف المعادية، بالإضافة إلى تنفيذ تشكيلات إبحار مختلفة أظهرت مدى التجانس بين الوحدات المشاركة فى التدريب.

يأتى التدريب فى ضوء العلاقات التي تجمع بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية، لتعظيم الإستفادة من القدرات الثنائية لكلا الجانبين وتبادل الخبرات فى أسلوب تأمين مسارح العمليات البحرية ضد التهديدات المختلفة.

حضر المرحلة الرئيسية للتدريب الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية والفريق بحرى كريستوف لوكا قائد المنطقة البحرية للبحر المتوسط بالقوات الفرنسية وعدد من قادة القوات البحرية المصرية والفرنسية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأسطول الشمالى بالبحر المتوسط الذخيرة الحية القوات البحرية القوات البحرية المصرية القوات الفرنسية القوات المسلحة ا

الأكثر قراءة

حفل توزيع جوائز الأفضل في إفريقيا لعام 2024 (بث مباشر)

سيارات إسعاف ومطافئ ومصابين، ماذا حدث داخل مدرسة هشام شتا بالجيزة؟ (صور)

ضبط 1.2 طن مخدرات، مقتل 3 عناصر إجرامية والقبض على 22 آخرين في مواجهات مع الشرطة (صور)

صحيفة سويسرية تكشف الراتب الحقيقي لمدرب الزمالك الجديد وسر فسخ عقد جوميز

استبعاد مفاجئ ونتائج متراجعة، ماذا قدم منتخب رفع الأثقال في بطولة العالم؟ (تقرير)

شاهد، لحظة إقتحام جزيرة أسيوط واشتباكات عنيفة مع الشرطة

أخبار الأهلي، جلسة معلول وتأمين خليفة كولر وتحرك جديد لضم تريزيجيه

أول تصريح منسوب للأسد بعد هروبه من سوريا

منوعات

المزيد

مركبة برسفيرنس تحقق إنجازا تاريخيا على سطح الكوكب الأحمر

وول ستريت: إيلون ماسك لا يستطيع الوصول للبيانات السرية الخاصة بشركة SpaceX

بعد عقود من الثبات، تحرك أكبر جبل جليدي في العالم

وكالة الفضاء الروسية تحتفل بمرور 40 عاما لإطلاق مهمات "فيجا" لاستكشاف الزهرة

المزيد

خدمات

المزيد

كم سجل سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2024؟

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الإثنين

سعر كيلو الأرز اليوم الاثنين 16-12-2024 في الأسواق

سعر القصدير اليوم الاثنين 16-12-2024 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

الوجود العسكري الروسي في سوريا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من خواطر الشعراوي، هؤلاء لن يقبل الله توبتهم (فيديو)

أحاديث الرسول عن أرض الشام، والفتن الواقعة فيها وعلامات الساعة المتعلقة بها

تفسير حلم المأذون في المنام وعلاقته بالترقية في العمل قريبًا

المزيد
الجريدة الرسمية