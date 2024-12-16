قوافل بيطرية مجانية لمعهد بحوث الصحة الحيوانية بمحافظتي سوهاج والمنوفية

واصلت وزارة الزراعة ومعهد بحوث الصحة الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية الحملات المكثفة لتلقيح الحيونات وفحصها فى إطار حملات الزراعة لتحسين سلالة الثروة الحيوانية، وتم تنظيم قافلتين بيطريتين مجانية بالقرى والأرياف المصرية بمحافظتي سوهاج المنوفية.

فحص وعلاج أكثر من ٤٦٣٥ راس حيوان

وتأتي هذه المبادرة بتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبرعاية الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، وتحت إشراف الدكتورة سماح عيد، مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية.

حيث تم تنظيم قوافل علاجية وإرشادية في قرية بندة نجع العمارت بمحافظة سوهاج، وقرية الدبايبة بمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، وقد تم فحص أكثر من 1205 رءوس من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز وفحص من 2650 طيور (الحمام- رومي- الدجاج) وفحص 40 حالة من الحيوانات الاليفة، بالإضافة إلى 750 فحص معملي للسموم الفطرية والكشف عن متبقيات الادوية في الألبان.

قدمت هذه القوافل خدمات بيطرية متكاملة للمواطنين، وقد شارك في تنظيم هذه القوافل المعامل الفرعية لمعهد بحوث الصحة الحيوانية ومعهد بحوث التناسليات الحيوانية ومديريات الطب البيطري وكليات الطب البيطري وجمعيات المجتمع المدني.

وأكدت الدكتورة سماح عيد أن هذه القوافل من المبادرات الهامة التي تساهم بشكل كبير في دعم المربين وتوفير الرعاية الصحية للحيوانات وتقوم القوافل بتوعية المربين بأهمية الرعاية الصحية للحيوانات وتطبيق نظام الأمن الحيوي في المزارع، وطرق الوقاية من الأمراض، وأفضل الممارسات في تربية الحيوانات مما ينعكس إيجابًيا على العائد الاقتصادي للمربين والمساهمة في مكافحة الأمراض المعدية التي تهدد الثروة الحيوانية، وتوفر القوافل الدعم المباشر للمربين في القرئ حيث قد يواجهون صعوبة في الوصول إلى الخدمات البيطرية.

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