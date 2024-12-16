زراعة النواب تناقش طلبات إحاطة بشأن مشكلات قطاع الري وتوصي بتشكيل لجان للمعاينة

ناقشت لجنة الزراعة والري بـ مجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بمحافظة الشرقية والمتعلقة بمشكلات الرى.

مركز ديرب نجم محافظة الشرقية

ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الباقى تركيا، بشأن حاجة مبنى هندسة الرى بمركز ديرب نجم محافظة الشرقية للإحلال والتجديد لما يمثله من خطورة على حياة العاملين به والمترددين عليه.

وأوصت اللجنة بالإسراع في تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لإحلال وتجديد مبنى هندسة رى ديرب نجم لما يمثله من خطورة على أرواح المواطنين والمترددين عليه.

كما ناقشت طلب الإحاطة المقدم من النائب ثروت سويلم، بشأن حاجة ترعة الوادى بمدينة أبو حماد بمحافظة الشرقية لإجراء أعمال التبطين وإنشاء حواجز حرصًا على سلامة الأهالى ومظهر المدينة الحضارى.

وأوصت اللجنة باستكمال مناقشة الموضوع في اجتماع مقبل يحضره سكرتير عام محافظة الشرقية ومدير إدارة الطرق بالمحافظة.

تهالك مأخذ ماكينة الرفع بقرية السعادات مركز أولاد صقر

وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة سهير القاضى، بشأن تهالك مأخذ ماكينة الرفع بقرية السعادات مركز أولاد صقر - محافظة الشرقية، مما تسبب فى العديد من الحوادث.

وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة لمعاينة المأخذ على الطبيعة من مدير عام الرى ومدير عام الصرف ومدير عام الطرق بالمحافظة ورئيس مدينة أبو حماد لوضع تصور لحل المشكلة.

وناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب طلب الإحاطة المقدم من النائب نبيل عسكر، بشأن تخصيص مبنى مهجور ولاية وزارة الموارد المائية والرى بقرية كفر دبوس مركز ههيا محافظة الشرقية لإنشاء مجمع خدمات عامة لخدمة الأهالى بالقرية والقرى المجاورة.

تشكيل لجنة من إدارة رى الشرقية وإدارة أملاك الرى

وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة من إدارة رى الشرقية وإدارة أملاك الرى لوضع تصور مناسب لاستغلال المبنى.

كما ناقشت اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب حاتم عبد العزيز، بشأن حاجة المصرف المقابل للوحدة الصحية بكفر حمودة مركز ههيا محافظة الشرقية لإنشاء حوائط ساندة لجسريه وإجراء أعمال تطهير دوريه له.

وأوصت اللجنة باستكمال نظر الموضوع في اجتماع مقبل بحضور سكرتير عام محافظة الشرقية ورئيس مجلس مدينة ههيا ومدير مديرية الطرق ورئيس هندسة الصرف ومسئول البيئة بمحافظة الشرقية.

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