الخميس 19 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر سلندرات الألومنيوم يسجل 140 ألف جنيه اليوم الخميس 19 ديسمبر

سعر الالومنيوم، فيتو
سعر الالومنيوم، فيتو

تشهد أسعار الألومنيوم خلال شهر ديسمبر الجاري، استقرارًا ملحوظًا، وذلك طبقًا للأسعار المعلنة من شركة مصر للألومنيوم، لأسعار منتجاتها داخل الأسواق المحلية.

 

أسعار الألومنيوم اليوم  الخميس 

ووفقًا لأسعار شركة مصر للألومنيوم، فإن أسعار الألومنيوم السلك 9 مم و9.5 مم H14 سجلت اليوم 150.150 ألف جنيه تسليم مخازن نجع حمادي بدون الـ 14% قيمة مضافة.

- سجلت أسعار السلك 9 مم  و 9.5 مم H12  نحو 150 ألف جنيه.

- سجلت أسعار السلندرات (2.5 إلى 5 أمتار) نحو 140 ألف جنيه.

- بلغت أسعار لفات الألومنيوم 6 مم نحو 155.5 ألف جنيه.

- بلغت أسعار شرائح الألومنيوم البارد نحو 158 ألف جنيه، ولفات الألومنيوم البارد نحو 156 ألف جنيه.

شركة مصر للألومنيوم

وتعمل شركة مصر للألومنيوم في إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع معدن الألومنيوم وخاماته ومتطلباته وسبائكه ومشتقاته ومصنوعاته في الداخل والخارج، وما يترتب عليها من عمليات أو أنشطة أخرى لأزمة لهذا الغرض أو تتعلق بالاستيراد والتصدير.

إنتاج الألومنيوم

وتحتل الشركة نسبة كبيرة من الإنتاج الوطني، وتستورد باقي الاحتياجات وتصدر الشركة حوالي 80% من مبيعاتها البالغة حوالي 220 ألف طن سنويًّا وتعمل الشركة في إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع الألومنيوم ومشتقاته في السوق المحلية والعالمية.

<span style=
الألومنيوم، فيتو 

وتؤكد الدراسات أن نسبة 75% من الألومنيوم المستخدم حول العالم يتم الحصول عليه من خلال إعادة تدوير الخردة، ويتم الاعتماد على المعدن الجديد الناتج عن هذه العملية في العديد من الصناعات مثل البناء وإنتاج الآلات والأدوات الكهربائية وقطاع النقل.

 

حجم صادرات مصر من الألومنيوم

أكد التقرير الشهري للمجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية، ارتفاع قيمة  صادرات مصر من الألومنيوم ومصنوعاته  خلال الـ 10 أشهر الأولى من 2024، من “يناير- أكتوبر 2024، لتصل إلى 723 مليون دولار مقابل 591 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2023 بنسبة  نمو 22%.

 وقال التقرير، أنه تم تصدير منتجات الألومنيوم المصري  إلى 79 دولة خلال أول 10 أشهر من 2024.

 

أهم الدول المستوردة للألومنيوم المصري

و جاءت إيطاليا على رأس قائمة الدول المستوردة للألومنيوم المصري بقيمة 396.974 مليون دولار  مقابل 296.913 مليون دولار بارتفاع 34%.

 2- حققت صادرات الالومنيوم إلى  ليبيا بقيمة 76.997 مليون دولارمقابل 34.661 مليون دولار بنمو 122% لتحتل المركز الثانى 

3- جاءت المغرب في المركز الثالث  بقيمة 48.613 مليون دولار  مقابل 44.111 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2023 بنسبة نمو 10%.

4- ارتفعت قيمة صادرات الألومنيوم إلى إسبانيا  لتصل الى 38.743  مليون دولار  مقابل 7.57 مليون دولار بنسبة نمو 412%

5- حققت صادرات الالومنيوم  الى ألمانيا لتصل الى 24.743 مليون دولار مقابل 21.549 مليون دولار بنسبة نمو 15%.

وقال التقرير ان 5 دول  استحوذت  على 81.1% من إجمالي صادرات مصر من  الألومنيوم ومصنوعاته خلال الـ 10 أشهر الأولى من 2024 بقيمة 586.07 مليون دولار.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار الألومنيوم أسعار الألومنيوم اليوم أسعار السلندرات شركة مصر للالومنيوم إنتاج الألومنيوم

مواد متعلقة

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 18-12-2024

سلندرات الألومنيوم تسجل 140 ألف جنيه اليوم الأربعاء 18 ديسمبر

ads

الأكثر قراءة

أول تعليق من الحوثيين على العدوان الإسرائيلي ضد اليمن

أول تعليق من إيران على الهجمات الإسرائيلية ضد اليمن

برنامج عمل قمة منظمة الدول الثماني اليوم

محظورات فى قانون حماية البيانات الشخصية، تعرف عليها

موعد فتح باب التقديم للإشراف على حج الجمعيات الأهلية

أسعار الخضار اليوم بسوق العبور، تهاوي الجزر والبصل الأحمر وجنون الليمون والفلفل

أسماء سورة "التغابن" وفضلها والأحاديث الواردة بشأنها

أبرزها الزمالك وسيراميكا، حكام مباريات اليوم الخميس في الدوري المصري

منوعات

المزيد

مصرع 13 شخصًا في اصطدام قارب للبحرية الهندية بعبارة ركاب (فيديو)

قيدوها ووضعوا السلاح على رأسها، أشقاء يسرقون والدتهم تحت تهديد السلاح في العراق

غرق 20 مهاجرا في تحطم مركب قبالة سواحل تونس

وفاة شاب تونسي متأثرا بحروق خطيرة بعدما أضرم النار في نفسه

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم يسجل 140 ألف جنيه اليوم الخميس 19 ديسمبر

زيت عباد الشمس يسجل 120 جنيهًا، أسعار الزيت اليوم الخميس 19-12-2024 في الأسواق

تعرف على سعر الأرز اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 في الأسواق

تعرف على سعر السكر اليوم الأربعاء 18-12-2024 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

أكثر 10 دول ارتفاعا في نسبة التضخم خلال 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة "التغابن" وفضلها والأحاديث الواردة بشأنها

50 دعاء من السنة النبوية، رددها في ليلة الجمعة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 19 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية