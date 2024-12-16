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سياسة

أحمد راغب: ليس لدينا في مصر تعريف واضح لمصطلح الأمن القومي

المحامي الحقوقي أحمد
المحامي الحقوقي أحمد راغب، فيتو

قال المحامي الحقوقي أحمد راغب، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: نحيي جهد نقيب الصحفيين ومجلس النقابة، للجهد المبذول فيما يتعلق بموقفهم تجاه مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وكان له أثر كبير.

الدستور وحرية تداول المعلومات 

وأضاف خلال كلمته بجلسة “حرية تداول المعلومات على ضوء الاستحقاق الدستور وتطورات المهنة”، إحدى جلسات المؤتمر العام السادس بنقابة الصحفيين:إن المادة  ٦٨ من الدستور، لم تشمل المعلومات فقط ولكن شملت أيضًا البيانات الإحصائيات والمعلومات والوثائق الرسمية.

وأشار إلى أن الإشكالية تكمن في الضوابط، وهو ما ينظمها القانون، ولجنة  الخمسين حاولت تسد كل الذرائع، التي من الممكن أن يتم التلاعب بها في النص الدستوري، موضحًا أن هناك مشكلة أساسية  أيضًا تتعلق بتعريف مصطلح الأمن القومي، وفي كل دول العالم هناك معايير وضوابط  له، لكن في مصر ليس هناك تعريف واضح لمفهوم الأمن القومي.

مفهوم الأمن القومي 

وأكد أن هناك مصدرين أساسيين لتعريف الأمن القومي فالمادة ٨٠ أ و٨٥ توضح تعريف منضبط، وكذلك حكم صادر عن القضاء الإداري يوضح مصطلح الأمن القومي، مشيرًا إلى أن المشكلة ليست مشكلة سياسية أو قانون فقط أيضًا في الرؤية، فالقانون فيه ضرورة اقتصادية بالغة الأهمية، لأن المستشارين يهتمون بإتاحة المعلومات.

إصدار قانون حرية تداول المعلومات 

قال؛" الوقت الحالي ليس مناسبا لإصدار القانون، والبرلمان الحالي ليس بمقدوره إصدار مثل هذه القوانين، ونقابة الصحفيين تتبني خطابا عاما ومحددا وهناك مجهودات بذلت في مؤسسات مختلفة وكذلك في الحوار الوطني فيما يتعلق بقانون حرية تداول المعلومات".

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محاور المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين المؤتمر العام السادس للنقابة الصحفيين الحقوقي أحمد راغب

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