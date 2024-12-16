أسعار الدواجن اليوم الإثنين بالبحيرة، البيضاء تسجل 82 جنيها (فيديو)

ننشر أسعار الدواجن بالأسواق بـ محافطة البحيرة اليوم الإثنين، وحسب آخر الأسعار المتداولة بين البائعين والتجار بأسواق المحافظة، ووفقًا لآخر التطورات والمستجدات اليومية في الأسعار، حيث تشهد أسعار الدواجن والطيور ارتفاعًا في بعض الأنواع وانخفاض أسعار الآخر خلال الفترة الأخيرة.



اسعار الدواجن وأنواعها بمحافظة البحيرة

ويسجل كيلو الفراخ الأبيض متوسط سعر 82 جنيهًا، وسعر فراخ الساسو يتراوح بين 95 إلى 100 جنيهات للكيلو الواحد، بالإضافة إلى سعر كيلو الفراخ الأمهات 75جنيها، وسجل سعر الفراخ البلدي ما يقرب من125 جنيهًا للكيلو الواحد.

كما سجل الفراخ البلدي الفيومي سعر 115 للكيلو الواحد والرومي الاسمر150 جنيها والأبيض130 للكيلو الواحد والبط السوداني 130 جنيها والبط الفرنساوي 90 جنيهًا والبط المولار 105 جنيها للكيلو الواحد والمسكوفي 125 جنيهات، بينما سجل الأرانب 140 جنية وكيلو البانية بسعر 180 وأجنحة الدواجن بسعر 45 جنيها والكبد والقوانص 100وزوج الحمام بسعر 140جنيه.

وأكد وليد حجازي مالك أحد محال الدواجن بالمحافظة أن أسعار الدواجن شهدت خلال الفترة الأخيرة انخفاض ملحوظ في بعض الأنواع وارتفاع في الآخر، لافتا إلى أن انخفاض الأسعار بالفترة الحالية بدأت تعود حركة البيع والشراء كما كانت.

وأوضح بسام رضا أحد العاملين بالقطاع، أن الأسعار خلال الفترة الماضية كانت مرتفعة وتوقف الكثير من تجار الدواجن عن العمل ما أدى إلى غلق عدد من المزارع، لعدم استطاعتها مواكبة ارتفاع تكلفة الإيجار والكهرباء والغاز، بالإضافة إلى رفع أسعار الأعلاف التي أدت بدورها إلى ارتفاع أسعار الدواجن والطيور ولكن الفترة الحالية تشهد انخفاض بشكل ملحوظ في الأسعار.

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