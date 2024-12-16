دعاء النجار: تاريخ المرأة في الوسط الصحفي زاخر بالنضال والكفاح

قالت دعاء النجار، رئيس لجنة النشاط ومقرر لجنة المرأة بنقابة الصحفيين: إن الـ ١٠ سنوات الأخيرة شهدت تقديرًا واسعًا للمرأة ودورها في المجتمع، مؤكدة أن المرأة الصحفية منذ بداية المهنة طالما كانت في الصفوف الأولى، وتاريخ المرأة في الوسط الصحفي زاخر بالنضال والكفاح.

تمثيل المرأة الصحفية



وأضافت خلال كلمتها بمائدة مستديرة بعنوان "نحو ميثاق شرف صحفي عصري ومدونات للسلوك"، ضمن جلسات المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، أن ما وصلت إليه المرأة حتى الآن من تمثيل هو ليس كافي، مطالبة بتمكينها أكثر ووصولها إلى مزيد من المناصب ومناهضة كافة أشكال التميز ضدها وتعزيز القيم في بيئة العمل.



وكانت نقابة الصحفيين افتتحت أول أمس السبت، المؤتمر السادس للصحافة المصرية، الذى تنعقد جلساته فى الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر الحالى.

ويتضمن برنامج المؤتمر جلسات لأبرز القضايا والموضوعات الملحة، التي تهم الصحفيين المصريين، وأوضاع الصحافة المصرية، بالإضافة إلى إعلان نتائج الاستبيان الخاص بالمؤتمر، الذي شارك فيه أكثر من 1000 صحفي.



ووجهت نقابة الصحفيين الدعوة لجموع الصحفيين المصريين للمشاركة فى المؤتمر، ومناقشة كل القضايا المتعلقة بالمهنة، وأوضاعها وتحدياتها للوصول إلى توصيات معبرة عن الصحافة وأوضاع الصحفيين.

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