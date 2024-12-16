الإثنين 16 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

أول تصريح منسوب للأسد بعد هروبه من سوريا

بشار الاسد، فيتو
بشار الاسد، فيتو

قال الرئيس السورى السابق بشار الأسد إنه لم يغادر الوطن بشكل مخطط له مسبقًا.

وأكد الأسد فى أول تصريح منسوب له بعد سقوط نظامه بحسب الشرق الإخبارية على قناتها بواتس أب، مع تمدد الإرهاب داخل دمشق انتقلت بتنسيق من الأصدقاء الروس إلى اللاذقية لمتابعة الأعمال القتالية.

وأضاف: عندما وصلت إلى قاعدة "حميميم" تبين انسحاب القوات من خطوط المواجهة وسقوط آخر مواقع الجيش.

 وأوضح أنه مع ازدياد تدهور الواقع الميداني في المنطقة وتصعيد الهجوم على القاعدة العسكرية الروسية نفسها بالطيران المسير وفي ظل استحالة الخروج من القاعدة في أي اتجاه طلبت موسكو من قيادة القاعدة العمل على التأمين الإخلاء الفوري إلى روسيا مساء يوم الأحد أي في اليوم التالي السقوط دمشق وبعد سقوط آخر المواقع العسكرية وما تبعه من شلل باقي مؤسسات الدولة.

 

وقالت "الرئاسة السورية" سابقًا إنه بعد محاولات عدة غير ناجحة لنشر بيان الأسد عبر وسائل الإعلام العربية والأجنبية كانت الطريقة الوحيدة المتاحة هي نشره على منصات التواصل الاجتماعي لرئاسة الجمهورية السابقة.


(لم يتسنَ لـ فيتو التأكد من صحة البيان )

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري "المخلوع" بشار الأسد، عقب تمكن ما تسمى "هيئة تحرير الشام" والفصائل المسلحة المنضوية تحتها، بقيادة أبو محمد الجولاني، من دخول العاصمة السورية "دمشق"، تلاحظ سيل من الأخبار الكاذبة والشائعات التى تبين عدم دقتها فيما بعد، علاوة على استخدام التكنولوجيا الحديثة فى فبركة مقاطع مصورة لأحداث غير موجود على الأرض بسبب حالة السيولة التى تشهدها البلاد، الأمر الذي يعيق التأكد من صحتها على لسان مصادر رسمية.

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