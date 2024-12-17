الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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سياسة

خبير اقتصادى يكشف خطوات إعادة هيكلة الشركات والإجراءات الاستراتيجية لتحسين الأداء

د. علاء رزق، فيتو
د. علاء رزق، فيتو

أكد الدكتور علاء رزق، الخبير الاقتصادى ورئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية، أن إعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية الـ59، تعتبر أحد العناصر الأساسية التي تسهم في تحقيق النجاح والاستدامة في بيئة الأعمال المعاصرة، ومع التحولات الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها البلاد في ظل رؤية 2030، أصبح من الضروري للشركات إعادة النظر في هياكلها التنظيمية، بما يتناسب مع التغيرات السريعة والمتطلبات الجديدة.

وأشار أنها تعد أداة حيوية لتحقيق الكفاءة والمرونة، مما يمكن الشركات من التكيف مع التحديات الاقتصادية والتكنولوجية، وضمان تنافسيتها في السوق.

 

 فحص ودراسة 40 هيئة

وقال الدكتور علاء رزق فى تصريح لـ “فيتو”: بناء على ذلك أعلنت لجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية فحص ودراسة 40 هيئة، وما زالت هناك 19 هيئة ستحدد اللجنة مصيرها.. وتهدف إلى إعادة الهيكلة إلى تحسين الكفاءة التشغيلية، زيادة الأرباح، تقليل التكاليف، أو التكيف مع التحديات الجديدة مثل التحولات التكنولوجية أو التغيرات في الطلب على المنتجات والخدمات. في بعض الأحيان، قد تكون إعادة الهيكلة ضرورية لتحقيق الاستدامة المالية للشركة، خاصة إذا كانت تواجه صعوبات اقتصادية أو تنافسية.

 

الهيئة العامة الاقتصادية تنشأ إما بقانون أو قرار جمهورى يبين اسمها ومركزها

وواصل حديثه قائلا: من المعروف أن الهيئة العامة الاقتصادية تنشأ إما بقانون أو قرار جمهورى يبين اسمها ومركزها، والغرض الذى أنشئت من أجله وتبعيتها ومجلس إداراتها واللوائح الداخلية التى تنظم أعمالها، ومن ثم تتمتع هذه الهيئات بالاستقلال الكامل عن الموازنة العامة للدولة، وبمقتضى ذلك يتم فصل موازنة هذه الهيئات عن الموازنة العامة للدولة، على أن تعد موازنات مستقلة تعتمد من مجلس النواب، بحيث تقتصر العلاقة فيما بينهما على الفائض الذى يؤول للخزانة العامة من بعض هذه الهيئات أو توفير ما يتقرر إليها من دعم ومساهمات والتزامات ذهبت أغلبها إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى والهيئة العامةللسلع التموينية  والهيئة العامة للبترول.

خطوات اعادة هيكلة الشركات سلسلة من الإجراءات الاستراتيجية

وتابع الدكتور علاء رزق: تتضمن خطوات إعادة هيكلة الشركات سلسلة من الإجراءات الاستراتيجية التي تهدف إلى تحسين الأداء وتلبية الأهداف المحددة. تبدأ العملية بتقييم شامل للوضع الحالي للشركة، بما في ذلك تحليل الأداء المالي، الهيكل التنظيمي، والعمليات التشغيلية. بعد ذلك، يتم تحديد الأهداف المرجوة من إعادة الهيكلة وتصميم خطة عمل واضحة تشمل التعديلات المطلوبة. 
الخطوة التالية هي تنفيذ التغييرات، والتي قد تشمل تعديل الهيكل الإداري، تحسين العمليات، أو إعادة تنظيم الموارد. يتم بعد ذلك مراقبة التقدم والتأكد من أن التغييرات تحقق الأهداف المحددة، مع إجراء التعديلات اللازمة عند الحاجة. وأخيرًا، يجب أن يتم تقييم نتائج إعادة الهيكلة لتحديد مدى نجاح العملية وتحقيق الفوائد المرجوة، مع إدخال التحسينات المستمرة لضمان استدامة الأداء المحسن.

وقد تبنت الحكومة خطة لضم جميع الهيئات الاقتصادية البالغ عددها 59 هيئة إلى الموازنة العامة للدولة في غضون 5 سنوات، بدأت من العام الحالي بضم موازنات 40 هيئة في موازنة «الحكومة العامة» للعام المالى 2024/ 2025، وذلك بمقتضى التعديلات التي أقرها مجلس النواب على قانون المالية العامة الموحد.
وجدير بالذكر أن الخسائر التي تتحملها الهيئات الاقتصادية في مصر تتركز في 16 هيئة، نتيجة خلل الهيكل الإداري وارتفاع أعداد العمالة مقارنة بالاحتياجات الفعلية، إلى جانب تأثير ارتفاع تكلفة الوقود على الهيئات المتخصصه في قطاع النقل.

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