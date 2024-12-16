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أخبار مصر

مصر والأردن تشددان على أهمية دعم الدولة السورية وبدء عملية سياسية شاملة لا تقصي طرفًا

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي وملك الأردن، فيتو

 تناول الرئيس عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبد الله الثاني تطورات الوضع في سوريا، حيث شدّدا على أهمية دعم الدولة السورية، خاصة مع عضوية مصر والأردن في لجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا، وضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها وأمن شعبها الشقيق، وأهمية بدء عملية سياسية شاملة لا تقصي طرفًا، وتشمل كافة مكونات وأطياف الشعب السوري
واستقبل الرئيس  السيسي، اليوم، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وعقد الزعيمان جلسة مباحثات مغلقة ثنائية، أعقبها عقد جلسة موسعة بمشاركة وفدي البلدين.

 

وأشار المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية إلى أن المباحثات تناولت الأوضاع الإقليمية، وجهود تنسيق المواقف، خاصة فيما يتعلق بالتطورات في الأرض الفلسطينية، حيث أكد الزعيمان على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنفاذ المساعدات الإنسانية دون قيود أو شروط.

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