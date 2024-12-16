مدبولي يلتقي وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي لبحث التعاون الثنائي

خلال اجتماع عُقد اليوم بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية، وذلك بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والمملكة في مجالات الصناعة والتعدين، بما يساهم في تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين، كما تمت مناقشة الفرص الاستثمارية المشتركة وتبادل الخبرات في تطوير البنية التحتية الصناعية، والاستفادة من التجارب الناجحة في كلا البلدين.

وأكد رئيس الوزراء على أهمية الشراكة المصرية السعودية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية حريصة على تهيئة المناخ الاستثماري لجذب المزيد من الاستثمارات السعودية.

من جانبه، أعرب الوزير السعودي عن تطلع المملكة لتعزيز التعاون مع مصر في مجالات الصناعة والتعدين، مشيدًا بالإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر خلال السنوات الأخيرة، والتي أسهمت في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على تشكيل فرق عمل مشتركة لمتابعة تنفيذ المشروعات المشتركة التي تم الاتفاق عليها خلال اللقاء، ودراسة إطلاق مبادرات جديدة لتعزيز التكامل الصناعي بين البلدين.

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