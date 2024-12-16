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سياسة

جمال فهمي يطالب الصحفيين بتشكيل لجنة لتلقي شكاوي الجمهور

جمال فهمي، فيتو
جمال فهمي، فيتو

 قال الكاتب الصحفي جمال فهمي، وكيل نقابة الصحفيين الأسبق، إن الإشكالية الرئيسية التي تواجه المهنة هي القيود المفروضة على حرية الصحافة، وأضاف: “أكبر أزماتنا تنبثق من القيود على حرية الصحافة، وبعدها تأتي باقي المشكلات”. 

الأكواد الأخلاقية لمهنة الصحافة 

وأشار خلال كلمته في جلسة «نحو ميثاق شرف صحفي عصري ومدونات للسلوك» إحدى جلسات المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين،  إلى أن الصحافة أقدم من الأكواد الأخلاقية للمهنة، كما أن الجمهور هو الرقيب والمعني بهذه الأكواد. 

وأكد« فهمي » أن مصر عرفت الصحافة منذ قرنين من الزمان، ولاتزال تناقش الأكواد والقواعد الأخلاقية، لافتًا إلى أن  بريطانيا وضعت الأكواد والقواعد الأخلاقية، وكان أخر تحديث لها في ٢٠١١ على الكود الأخلاقي، لوجود تفاصيل جديدة استجدت على مظاهر الحياة وتطورها. 

لجنة شكاوى الجمهور 

وطالب بتشكيل لجنة لشكاوى الجمهور على اعتبار أنه المعني بالمنتج الصحفي، من خلال 
نقابة الصحفيين، تضم في عضويتها شخصيات مستقلة بعيدًا عن أعضاء مجلس النقابة وليس لديهم أي اعتبارات انتخابية. 

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المؤتمر العام السادس لمقابة الصحفيين نقابة الصحفيين المؤتمر العام السادس للنقابة الصحفيين

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