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سياسة

ضياء داوود مهاجمًا الحكومة بسبب القروض: الفلوس بتروح فين؟ وهنمشي كده لحد امتى؟

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

شن النائب ضياء الدين داوود، عضو  مجلس النواب، هجومًا حادًّا على الحكومة، بسبب سياسة الاقتراض، قائلًا: “مش معقول كل ما الحكومة تنزنق تلجأ للاقتراض. الفلوس بتروح فين؟ وهنمشى كده لحد امتى؟".

الجلسة العامة لمجلس النواب

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشة اتفاقية بشأن حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.

خطورة الاقتراض فى ظل الوضع الإقليمي الحالي

وانتقد داوود، زيادة حجم الديون مشيرا إلى خطورة ذلك فى ظل الوضع الإقليمى الحالى، بالإضافة إلى خطورة ذلك على القرار السياسى لمصر.

وتساءل:" هنعمل ايه مع البرلمان المقبل. بعد عشر سنين، لازم نسأل نفسنا قبل الموافقة على الاتفاقية، لأن البلد مسئوليتنا كلنا، ومش فاهم ازاى مستسهلين الحكاية كده؟".

ووجه حديثه للحكومة: “الحلول ليست بـالقروض وإنما بالنشاط الاقتصادى. هنتورط لحد امتى، والدولار كل يوم بيتحرك، وادينا ايه للناس، الفلوس معدتش لها قيمة”.

زعيم الأغلبية البرلمانية

ومن جانبه قال الدكتور عبد الهادي القصبي زعيم الأغلبية البرلمانية، أن كافة أعضاء مجلس النواب يعملون من أجل استقرار وأمن وسلامة مصر والارتقاء بمستوى معيشة المواطن المصري ولكن هذا لن يأتي إلا من خلال سياسة مالية واقتصادية رشيدة 

وتابع القصبي أن تخفيض الدين العام للدولة وتخفيض خدمة الدين العام أمر محمود ويؤكد أننا نسير في الاتجاه الصحيح ووزير المالية تعهد أمام الجميع علي مجابهة الدين العام وتخفيضه 

ولفت القصبي إلى أننا لا بد أن نذكر الجميع أن مجلس النواب وافق علي قانون المالية الموحد رقم 6 لسنة 2022 ومن خلاله وضع سقف للدين العام ونحن كممثلين للشعب نراقب ونتابع ما يحدث ولكن علينا أن نرى ما يحدث في العالم أجمع من ارتفاع التضخم وارتفاع الأسعار

لدينا صعوبات مثل كل دول العالم

وأضاف، وهناك دول تنهار اقتصاديا ونحن نعترف أن لدينا صعوبات مثل كل دول العالم ولكننا نسير في الاتجاه الصحيح وكافة القروض تتجه إلي زيادة الإنتاج خاصة وأن الدولة المصرية ارتفع تصنيفها الائتماني من سالب بي إلي موجب بي وتقوم بسداد ما عليها بالكامل وفي المواعيد المحدده ولذلك أعلن باسمي واسم الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن موافقتي علي الاتفاقية

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