الإثنين 16 ديسمبر 2024
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رياضة

هل يقود جروس تدريب الزمالك اليوم؟

جروس
جروس

يحضر السويسري كريستيان جروس، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريب الفريق اليوم الذي سيقام في الخامسة مساء.

وأكد مصدر بنادي الزمالك أن جروس اتفق مع إدارة الفريق على قيادة الفريق اليوم.


ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته الجماعية اليوم الاثنين، على ملعب النادي بصورة طبيعية، بعد الفوز على المصري البورسعيدي في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأحد، في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، التي فاز بها الأبيض بهدف دون رد، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات.

ونجح فريق الزمالك في تحقيق الفوز على نظيره المصري البورسعيدي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد، في إطار منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

 

موعد مباراة الزمالك القادمة بعد الفوز على المصري في الكونفدرالية


ومن المقرر أن يلتقي الزمالك في مباراته القادمة مع سيراميكا كيلوباترا يوم الخميس المقبل، الموافق 19 من ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

 

 

والتقى الزمالك مع المصري، أمس الأحد، على ملعب ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من كأس الكونفدرالية.


وسجل أحمد سيد «زيزو» هدف الفوز للزمالك في الدقيقة 63، بعد تمريرة من ميشالاك، استملها زيزو وسددها إلى داخل الشباك.

وبتلك النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 7 نقاط، محتلًا صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد المصري عند 4 نقاط في المركز الثالث بالدوري المصري.

 

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