عصام الأمير: هناك نظرة جادة لحقوق الإنسان ومناخ الإعلام الجديد مطمئن

قال عصام الأمير وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المناخ الحالي للإعلام في مصر مطمئن للغاية.

نظرة حقوق الإنسان في مصر

وأكد الأمير أن هناك نظرة جادة لحقوق الإنسان في البلاد، ويجب حماية الصحفيين والإعلاميين خلال التعبير عن وجهات نظرهم مهما كان الاختلاف معها طالما سلميا.

وأوضح عصام الأمير خلال فعاليات الجلسة الاولى بمؤتمر المجلس القومي لحقوق الإنسان أن التشكيل الأخير للهيئات الإعلامية يحملهم مسؤلية كبرى في تفعيل المهنية، وضمان نزاهة العملية الإعلامية وخلق مناخ يساعد المواطن.



بدء مؤتمر المجلس القومي لحقوق الإنسان

بدأ منذ قليل مؤتمر المجلس القومي لحقوق الإنسان تحت عنوان "الإعلام وحقوق الإنسان: مقاربات حول دور الإعلام في رفع الوعي وحمايتها ورصد تنفيذها"، وذلك تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان.

يأتي هذا المؤتمر في إطار الجهود المستمرة للمجلس لتعزيز الحوار بشأن القضايا الحقوقية، وتسليط الضوء على الدور الأساسي للإعلام في نشر ثقافة حقوق الإنسان.

يشارك في المؤتمر بجانب السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس عدد كبير من رموز الإعلام في مصر؛ رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ورؤساء المجالس والهيئات الوطنية للإعلام، ونقابة الصحفيين والإعلاميين، بالإضافة إلى نخبة من الخبراء الإعلاميين وصناع القرار، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، إلى جانب أكاديميين متخصصين في حقوق الإنسان والإعلام.

ويتناول المؤتمر ثلاثة محاور رئيسية كالتالي:

1. تعزيز دور المجلس القومي لحقوق الإنسان عبر المعالجات الإعلامية المسؤولة.



2. التحديات التي تواجه الإعلام والمسؤولية المشتركة بين المجلس ووسائل الإعلام.



3. حماية حقوق الإنسان في عصر الإعلام الرقمي.

يهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على التحديات التي يواجهها الإعلام في حماية حقوق الإنسان، مع التركيز على دور الإعلام والمجلس في تعزيز حقوق الإنسان، كما يسعى إلى تقديم توصيات عملية لتحسين أداء الإعلام وتعزيز التعاون بين المؤسسات الإعلامية ومنظمات حقوق الإنسان.

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