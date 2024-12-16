بعد عقود من الثبات، تحرك أكبر جبل جليدي في العالم

أفاد فريق من العلماء أن أقدم وأكبر جبل جليدي في العالم بدأ بالتحرك مجددًا بعد عقود من الثبات في قاع المحيط، ثم بدأ يدور في مكانه خلال هذا العام.

أكبر جبل جليدي في العالم يتحرك مجددًا



وقال العلماء: إن جبل الجليد العملاق، المعروف باسم A23a، انفصل عن موقعه شمال جزر أوركني الجنوبية وهو ينجرف الآن في المحيط الجنوبي.

وأكد الدكتور أندرو مايرز، أخصائي علم المحيطات في هيئة المسح البريطاني للقطب الجنوبي: "من المثير رؤية A23a يتحرك مجددا بعد فترة طويلة من الثبات، نحن مهتمون برؤية ما إذا كان سيسلك نفس المسار الذي اتبعته الجبال الجليدية الكبيرة الأخرى التي انفصلت عن القارة القطبية الجنوبية، والأهم من ذلك معرفة التأثير الذي سيخلفه ذلك على النظام البيئي المحلي".



وانفصل الجبل الجليدي A23a عن الجرف الجليدي "فيلتشنر" في أنتاركتيكا (القارة القطبية الجنوبية) عام 1986، لكنه ظل عالقا في قاع المحيط لسنوات طويلة في بحر ويديل.

DO YOU WANT TO BREAK FREE!?



Well, you’re not alone - Iceberg #A23a, the world’s largest and oldest #iceberg, is on the move!



Learn how it escaped 👇https://t.co/MQHd8TfVSL pic.twitter.com/G3J0U2KfFz — British Antarctic Survey 🐧 (@BAS_News) December 13, 2024



ويتوقع العلماء أن يستمر A23a في رحلته عبر المحيط الجنوبي مدفوعًا بالتيار القطبي الجنوبي الدائري والذي من المحتمل أن يوجهه نحو جزيرة سانت جورجيا الجنوبية وفي تلك المنطقة، سيواجه مياها أكثر دفئًا من المتوقع، ومن المرجح أن ينقسم إلى جبال جليدية أصغر ويذوب في النهاية.

حجم الجبل الجليدي

ويبلغ حجم الجبل الجليدي نحو 4 آلاف كم مربع، أي نحو ثلاثة أضعاف حجم مدينة نيويورك وأكبر من لندن الكبرى بمقدار الضعف. ويصل سمكه إلى حوالي 400 متر. وتقدر كتلته الإجمالية بنحو تريليون طن.

وفي العام الماضي، عبرت السفينة البريطانية المتخصصة في الأبحاث القطبية RRS Sir David Attenborough، مسارات الجبل الجليدي A23a، وهو لقاء "الحظ السعيد" الذي سمح للعلماء بأخذ عينات من مياه البحر حول هذا الجبل الجليدي الضخم أثناء تحركه بعيدا عن مياه أنتاركتيكا.

وسافرت السفينة نحو أنتاركتيكا لأداء أول مهمة علمية لها، وقد مرّت بالجبل الجليدي العملاق عند طرف شبه الجزيرة القطبية الجنوبية.

وبدأ الجبل الجليدي بالتحرك في الأشهر الأخيرة مدفوعًا بتأثير الرياح والتيارات المحيطية.

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