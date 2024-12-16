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وكالة الفضاء الروسية تحتفل بمرور 40 عاما لإطلاق مهمات "فيجا" لاستكشاف الزهرة

المحطة فيجا 1، فيتو
المحطة فيجا 1، فيتو

 قالت مؤسسة "روس كوسموس" في بيانها بمناسبة الذكرى الأربعين لإطلاق المركبتين "Vega-1" و"Vega-2" إلى كوكب الزهرة، إن "مشروع فيجا كان بمثابة انتصار للعلوم الوطنية والتعاون الدولي في دراسة الفضاء. 

وساعد المشروع على تحقيق العديد من الإنجازات العلمية والتقنية، وكان الجزء الباليستي المعقد جدا من البرنامج هو الجمع بين الرحلة إلى كوكب الزهرة والمذنب هالي".

 

ويذكر أن المركبة "Vega-1" والمركبة "Vega-2" أطلقتا إلى الفضاء في 15 و21 ديسمبر عام 1984 على التوالي وبعد رحلة استغرقت ستة أشهر، ولمست وحدة الهبوط سطح كوكب الزهرة في 11 و15 يونيو 1985 على التوالي، وفي مارس 1986، حلقت المركبات على مسافة 8.9 ألف كيلومتر، و8 آلاف كيلومتر من نواة المذنب هالي.

 

المحطة "فيجا 1"

 وقد جلبت هذه المهمة نتائج علمية فريدة من نوعها، فمثلا لأول مرة يتم وضع منطاد مسبار في الغلاف الجوي لكوكب الزهرة، ما سمح بدراسة غلافه الجوي، وقياس تركيز حمض الكبريتيك في السحب، كما اكتشف وجود الكلور وربما الفوسفور في الغلاف الجوي للكوكب.

أما عند التحليق بالقرب من المذنب هالي التقطت لأول مرة صورا لنواته والحصول على معلومات عن التركيب للكيميائي لغباره.

 وقد تمكن العلماء بمساعدة المركبتين من معرفة أن تركيب المذنب يحتوي على ذرات الهيدروجين والأكسجين والكربون وجزيئات أول أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكربون، بالإضافة إلى معادن وبخار ماء. وقد أرسلت المركبتان إلى الأرض أكثر من 1.5 ألف صورة للمذنب.

وتجدر الإشارة، إلى أن المعلومات التي حصل عليها العلماء من المركبتين ساعدت على تحسين مسار الجهاز الأوروبي Giotto والاقتراب من المذنب هالي إلى مسافة 600 كلم.

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مؤسسة روس كوسموس مجال استكشاف الفضاء كوكب الزهرة روس كوسموس زهرة الغلاف الجوي للكوكب

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