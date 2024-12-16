مواعيد مباريات اليوم الإثنين في الدوريات الأوروبية

تقام اليوم الإثنين العديد من المباريات في دوريات أوروبا المختلفة في الدوري الإيطالي والدوري الإنجليزي الممتاز.

الدوري الإيطالي الدرجة A



لاتسيو مع إنتر ميلان 9.45 مساء





الدوري التركي الممتاز



أضنة ديمرسبور مع بشكتاش 6 مساء

جالطة سراي مع طرابزون سبور 8 مساء





الدوري الإنجليزي الممتاز



بورنموث مع وست هام 10 مساء

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