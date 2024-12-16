الإثنين 16 ديسمبر 2024
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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الإثنين في الدوريات الأوروبية

إنتر ميلان، فيتو
إنتر ميلان، فيتو

تقام اليوم الإثنين العديد من المباريات في دوريات أوروبا المختلفة في الدوري الإيطالي والدوري الإنجليزي الممتاز.

 

الدوري الإيطالي الدرجة A


لاتسيو مع إنتر ميلان 9.45 مساء 



الدوري التركي الممتاز


أضنة ديمرسبور مع  بشكتاش 6 مساء
جالطة سراي مع طرابزون سبور 8 مساء 



الدوري الإنجليزي الممتاز


بورنموث مع وست هام 10 مساء 

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