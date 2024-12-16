غرق طالب في المنيا بسبب اختلال توازنه

توفي طالب غرقًا في ترعة جانبية في إحدى قرى المنيا بسبب اختلال توازنه، تم نقله إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة.

وفاة طالب غرقًا نتيجة اختلال توازنه في ترعة بالمنيا

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وفاة طالب غرقًا في قرية بين الجسور التابعة لقرية صفط الخمارة التابعة إداريًّا لمركز المنيا.

وفاة طالب غرقًا في المنيا

على الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف في المنيا إلى موقع البلاغ، وتبين وفاة " ب. م. خ" 12 سنة، طالب ومقيم في قرية صفط الخمارة، غرقًا نتيجة اختلال توازنه.

مستشفى صدر المنيا

تم نقل المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى صدر المنيا، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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