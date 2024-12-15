أبو الليف يحيي ذكرى وفاة شقيقه المخرج عادل أنور

أحيا المطرب نادر أبو الليف ذكرى وفاة شقيقه المخرج المسرحي عادل أنور، وذلك من خلال منشور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

نادر أبو الليف

وقال أبو الليف: “اليوم ذكرى وفاة أخي الحبيب الفنان عادل أنور.. وربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وينور قبره ويجعل مثواه الجنه ويصبرنا علي فراقه يارب العالمين.. أنتم السابقون ونحن اللاحقون”.

وأضاف: “وأرجو من كل حبايبي وأصدقائي والمتابعين الدعاء لأخي جزاكم الله كل خير ولا يرينا الله فيكم أي مكروه يارب العالمين”.

حريق منزل أبو الليف

ونشب مؤخرا، حريق هائل في شقة المطرب أبو الليف، بمنطقة حدائق الأهرام التابعة لمحافظة الجيزة، وتحاول الحماية المدنية السيطرة عليه.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا، يفيد باندلاع حريق داخل شقة سكنية مملوكة للمطرب أبو الليف.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ، مدعمة بسيارات الإطفاء، وتم فرض كوردين أمني حول محل البلاغ، وتواصل الإطفاء السيطرة على الحريق.



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