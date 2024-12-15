أول تعليق من الشناوي بعد المشادة مع جمهور الأهلي عقب مباراة باتشوكا

علق محمد الشناوي، قائد النادي الأهلي، على الأزمة التي حدثت مع الجماهير بعد مباراة باتشوكا المكسيكي في كأس إنتركونتيننتال.

وقال حارس الأهلي محمد الشناوي لبرنامج كورة مع فايق: “أعتذر لجماهير الأهلي والفيديو المنتشر تم اجتزاؤه وأنا كنت ”بلم لعيبتي"، وأنا بقول همشي ردا على كلام طبيب الفريق وهو بيقولي امشي، قولتله أنا همشي، ومش أنا اللي أهدد جماهير الأهلي".

الشناوي: “أحد الجماهير تلفظ ضدي وكان ردي عليه همشي حاضر لغرفة الملابس ولم أقصد التهديد بالرحيل، جمهور الأهلي له فضل عليا ولا يمكن أهدد الجمهور”.

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