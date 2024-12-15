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ثقافة وفنون

عمرو أديب ناعيا نبيل الحلفاوي: كان راهبا في محراب الفن (فيديو)

عمرو أديب معلقا على
عمرو أديب معلقا على وفاة نبيل الحلفاوي، فيتو

وفاة نبيل الحلفاوي، نعى الإعلامي عمرو أديب، الفنان القدير نبيل الحلفاوي، الذي وافته المنية اليوم بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

نبيل الحلفاوي.. جيل الفنانين المثقفين

وقال عمرو أديب خلال برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "نبيل الحلفاوي كان صديقا لوالدي وكنت دائما أسمع والدي وهو يتحدث معه، هو من جيل الفنانين المثقفين، هو مثال للفنان الدارس العاشق للتمثيل والفن".

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رؤية وفكر نبيل الحلفاوي 

وتابع: "الفنان نبيل الحلفاوي كان رجلا محترما مكنش يهمه الانتشار والأعمال، على فكرة نبيل الحلفاوي لو كان شغال باستمرار كان عمل ثروة قد اللى عملها 50 مرة، ولكنه لم يفعل ذلك لإنه كان يختار أدواره بعناية شديدة ومكنش عنده مشكلة إنه يقعد من 2022 لحد الآن بدون عمل، هو كان ينتظر العمل اللي يحبه، فهو راهب في محراب الفن، هو كان محبا للفن ومحب لبلده والنادي الأهلي، ولديه اتجاه واضح جدا لكل ما هو مصري".

 

رغبة نبيل الحلفاوي وتحدي الظلام والإرهاب

وواصل:"نبيل الحلفاوي كان عنده رغبة إن البلد تبقى جميلة وهو ضد الظلام وضد الإرهاب وضد الدم وضد الاغتيالات وأفكار الجماعات وكان شجاعا ويقول للأعور أنت أعور في عينه وكان أخلاق وفارس والكلمة متتكتبش غلط وعمره ما غلط في حد، وفيه ناس كانت بتحاول تستفزه وتغلط فيه لغاية لما وصلنا لمرحلة إن الناس بتحترمه أوي علشان هو محترم، قليل أوي اللى كان بينال منه وهو على منصة إكس، القوة الناعمة المصرية ثروة وهو كان جزء من تلك القوة".

 

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