الأحد 15 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

صفاء أبو السعود عن نبيل الحلفاوي: فقدنا قيمة وقامة فنية وإنسانية غير عادية

صفاء أبو السعود،
صفاء أبو السعود، فيتو

نعت الفنانة صفاء أبو السعود، النجم والفنان  نبيل الحلفاوي، الذي رحل عن عالمنا اليوم بعد مسيرة فنية حافلة بالأعمال النادرة.

نبيل الحلفاوي

وقالت الفنانة صفاء أبو السعود، إننا فقدنا اليوم قيمة وقامة فنية وثقافية من طراز نادر وخاص، فكان رحمه الله، صاحب بصمة إبداعية وحس ثقافي وموسوعي شديد الرقي، ونجح في أن يضفي من روحه وشخصيته الثقافية والإنسانية على أدواره، ما جعلها راسخة في أذهان المشاهد المصري والعربي، ليكون بإبداعه أحد أعمدة قوتنا الناعمة.

خالص عزائي وعزاء قنوات راديو وتلفزيون العرب لأسرته وجمهوره الكبير، لرحيل المبدع النبيل، الذي سيظل حاضرا بيننا مهما طال الغياب، رحم الله الفنان والإنسان الخلوق نبيل الحلفاوي.

 

رحيل نبيل الحلفاوي عن عالمنا

رحل عن عالمنا الفنان القدير نبيل الحلفاوي عن عمر يناهز 77 عامًا، بعد معاناته من أزمة صحية حادة، استدعت نقله إلى المستشفى ودخوله غرفة العناية المركزة، حيث فارق الحياة بعد أيام.

 

مسيرة نبيل الحلفاوي الفنية 

قدم  نبيل الحلفاوي خلال مسيرته الفنية 11 فيلما و46 مسلسلا، وعددا آخر من المشاهد القصيرة بمختلف المسلسلات الإذاعية.

 

في حقبة الثمانينيات بدأ يلمع بشكل أكبر بعد أن شارك في أعمال شهيرة مثل أفلام “فقراء لا يدخلون الجنة”، “اغتيال مدرسة”، “العميل رقم 13″.

 

 

 

واقتحم المجال الدرامي بشكل أكثر قوة بدءًا من التسعينيات بمشاركته في الجزأين الثاني والثالث من مسلسل “رأفت الهجان”، بجانب مسلسل “الزيني بركات” و”سوق مجرى العيون” و“زيزينيا”، مع ظهوره القوي في فيلم “الطريق إلى إيلات”.

 

تزوج الحلفاوي من الفنانة فردوس عبد الحميد، وأنجب منها ابنه المخرج خالد الحلفاوي، وانفصل عنها بعد زواج استمر 5 سنوات، وقدم خالد نبيل الحلفاوي سلسلة من الأعمال الناجحة كــ  (أفلام.. خلاويص، نادي الرجال السري، تسليم أهالي، مسلسلات.. الوصية، بدل الحدوتة تلاتة، حلوة الدنيا سكر، مكتوب عليا، كامل العدد). 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نبيل الحلفاوي صفاء ابو السعودي صفاء ابو السعود

مواد متعلقة

رسالة مؤثرة من ريهام عبد الغفور لـ نبيل الحلفاوي بعد وفاته

أسرة نبيل الحلفاوي تكشف موعد ومكان عزاء القبطان

الأكثر قراءة

السيسي يجتمع بعدد من قادة القوات المسلحة والشرطة والأجهزة الأمنية المختلفة

رتب مشهدا سينمائيا لنفي الشبهة، حيثيات حكم حبس عمر زهران في سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي

لحظة اندلاع حريق في شقة بمصر القديمة ومصرع أم وطفليها (فيديو)

السيسي: لا أخدت مال حد ولا يدي اتعاصت بدم حد

ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية بعد الفوز على المصري البورسعيدي

بسبب خلاف على الأتعاب، مواطن يقطع أذن محامي داخل قاعة المحكمة بالقليوبية

السيسي: معرفش الكدب أبدا ومخدناش قرش من الدولة للعاصمة الإدارية

قوة وجاهزية أجهزة الدولة، 10 رسائل من السيسي لطمأنة المصريين

منوعات

المزيد

تحذيرات من بطاقات إلكترونية ملغومة بمناسبة عيد الميلاد

الترويج للانتحار أبرز طقوسها، "القربان" جماعة دينية غامضة تظهر في البصرة

بيع لوحة مركبة بأكثر من مليون دولار في الأردن

الإفراج عن المطربة برستو أحمدي بعد ساعات من اعتقالها بسبب أغنية ضد الحجاب في إيران

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم يسجل 140 ألف جنيه اليوم الأحد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد

سعر كيلو الأرز 28 جنيها اليوم الأحد

كم سجل سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 ؟

المزيد

انفوجراف

القبطان الذي عشق الأهلي ورفض المشاركة في الطريق إلى إيلات.. محطات من مشوار الراحل نبيل الحلفاوي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة "قاضي الشريعة" الإمام الشافعي (2 – 5)

ملتقى الجامع الأزهر يبرز الإعجاز العلمي في سورة النمل والإبداع الإلهي في خلق الكائنات

ما حكم تصدق الزوجة من مال زوجها دون إذنه؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية