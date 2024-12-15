السيسي: معرفش الكدب أبدا ومخدناش قرش من الدولة للعاصمة الإدارية

السيسي، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن القيادة الاستراتيجية في العاصمة الإدارية تضم منشاآت لإدارة الدولة وليس لإدارة القوات المسلحة فقط.

فكرة الانتقال للعاصمة الإدارية

وأضاف خلال لقائه عدد من الإعلاميين:"عملنا فكرة الانتقال للعاصمة الإدارية، من غير ما ناخد قرش من الدولة وأنا رجل صادق معرفش الكدب أبدا الحمد لله".

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