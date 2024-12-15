الأحد 15 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

جوهرة وإنجي علاء أول حضور العرض الخاص لفيلم الهنا اللي انا فيه (فيديو وصور)

العرض الخاص لفيلم
العرض الخاص لفيلم الهنا اللي انا فيه

انطلق قبل قليل العرض الخاص لفيلم اللايت كوميدي المعنون بــ "الهنا اللي أنا فيه"، الذي يقوم ببطولته كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني، وياسمين رئيس تمهيدا لعرضه بالسينمات.

وكان من أول الحضور للعرض الراقصة جوهرة والكاتبة إنجى علاء والفنانة ألفت عمر وعدد من الإعلاميين ومراسلي القنوات الفضائية  

 

 ومن المقررأن يعرض الفيلم بجميع دور العرض 18 ديسمبر 2024

 

تفاصيل فيلم الهنا اللي أنا فيه 

 

فيلم الهنا اللي أنا فيه يشارك ي بطولته رفقة الفنان كريم محمود عبد العزيز كل من الفنانة دينا الشربيني وياسمين رئيس والفنانة مريم الجندي، وغيرهم. 

 

الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي، ويعد التعاون الأول بين الفنان كريم محمود عبد العزيز والسيناريست أيمن بهجت قمر وأيضا المخرج خالد مرعي. 

 

 

كريم محمود عبد العزيز

 

وفي سياق آخر، يستعد الفنان كريم محمود عبد العزيز لتصوير الجزء الثالث من مسلسل “البيت بيتي” رفقة الفنان مصطفى خاطر، حيث حقق الجزأين الأول والثاني من الفيلم نجاحا كبيرا

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الهنا اللي أنا فيه فيلم الهنا اللي أنا فيه الفنان كريم محمود عبد العزيز

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