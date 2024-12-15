الأحد 15 ديسمبر 2024
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رياضة

بريست يفوز على نانت 4-1 بالدوري الفرنسي

بريست، فيتو
بريست، فيتو

فاز فريق بريست على نادي نانت بأربعة أهداف مقابل هدف بالجولة الـ 15 لبطولة الدوري الفرنسي، وذلك على ملعب فرانسيس جنيه يلي.

سجل رباعية بريست كل من: كاموري دومبيا وبريندان شاردوني وعبد الله سيما (هدفين) في الدقائق 23 و26 و87 و92.

فيما أحرز هدف نانت دوجلاس أوجستو، في الدقيقة 47.

تشكيل نانت أمام بريست

وهذه المرة التاسعة التي يتواجد فيها مصطفى محمد بديلا خلال مباريات نانت في الدوري الفرنسي.

 

 

 

ودخل نانت هذه المباراة محتلا المركز الـ 13 في جدول ترتيب مسابقة الدوري الفرنسي برصيد 14 نقطة، أما بريست يتواجد في المركز الحادي عشر برصيد 16 نقطة.

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الدوري الفرنسي بريست نادي نانت

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