الأحد 15 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

انخفاض في معدل المواليد بالمحافظات الحضرية والوجه البحري (إنفوجراف)

انخفاض أعداد المواليد
انخفاض أعداد المواليد
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نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدًا تحت عنوان (انخفاض ملحوظ في معدلات الإنجاب بالمحافظات الحضرية والوجه البحري).

انخفاض في معدل المواليد بالمحافظات الحضرية ومحافظات الوجه البحري

وشهد عام 2023 انخفاضًا ملحوظًا في معدل المواليد بالمحافظات الحضرية ومحافظات الوجه البحري؛ مما يعكس المضي بخطى جيدة في سبيل تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية.

May be an image of ‎1 person and ‎text that says "‎انخفاض ملحوظ في معدلات الإنجاب بالمحافظات الحضرية والوجه البحري بقابله ارتفاع معدل الإنجاب الكلي بمحافظات الوجه القبلي ومحافظات الحدود لعام.2023 مرحز انخفاض معدل الإنجاب الكلي للمحافظات الحضرية ومحافظات الوجه البحري انخفاض متوسط عدد المواليد لكل سيدة منذ 2014 وحتى.2023 2.54 طفل متوسط عدد المواليد الكلي لكل سيدة في.2023 معدل الإنجاب الكلي لكل سيدة في المحافظات (طفل) اسيدة) 5.08 3.98 3.31 1.64 بورسعيد أسيوط WWW.IDSC.GOV.EG جنوب سيناء لمصدر::اجماز للنعينة /--/-و-یpمA للسكان مطروح 1X000000‎"‎‎

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