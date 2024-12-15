انخفاض في معدل المواليد بالمحافظات الحضرية والوجه البحري (إنفوجراف)

نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدًا تحت عنوان (انخفاض ملحوظ في معدلات الإنجاب بالمحافظات الحضرية والوجه البحري).

انخفاض في معدل المواليد بالمحافظات الحضرية ومحافظات الوجه البحري

وشهد عام 2023 انخفاضًا ملحوظًا في معدل المواليد بالمحافظات الحضرية ومحافظات الوجه البحري؛ مما يعكس المضي بخطى جيدة في سبيل تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية.

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